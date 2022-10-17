На фоне дрон-атаки на Киев ЕС "ищет улики", что Иран причастен к войне РФ против Украины
На втором месяце использования Россией иранских барражирующих боеприпасов и других дронов против Украины в Европейском Союзе заявили, что "ищут конкретные доказательства" участия этой ближневосточной страны в российской захватнической войне. Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, отвечая на вопрос журналиста о якобы готовящихся поставках баллистических ракет Ирана в РФ.
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Иран в духе бывшего российского нарратива "нас там нет" отрицает поставку беспилотников для армии России. Последнее такое "опровержение западных фейков" прозвучало из Тегерана 17 октября.
Боррель в общении с журналистами перед встречей министров иностранных дел ЕС заявил, что "мы ищем конкретные доказательства причастности" [Ирана к войне РФ против Украины], фактически повторив то, что говорилось и ранее.
"Мы обсудим ситуацию в Украине и предпримем некоторые меры", – добавил он, упомянув об утренней дрон-атаке на Киев, и неоднократно заверял, что "мы будем продолжать поддерживать Украину".
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Как пишет Reuters, по словам двух неназванных дипломатов, участвовавших в подготовке переговоров между министрами, ЕС может решить ввести новые санкции против Ирана за поставки дронов России, "хотя в понедельник не ожидается никаких подробных решений".
"Что касается [поставок Ираном] дронов, дискуссии продолжатся", – уточнил Боррель насчет возможности внедрения новых санкций.
ЕС обязан предпринять "конкретные шаги" против Ирана за новые дрон-атаки, заявил глава МИД Дании Йеппе Кофод: "То, что мы видим сейчас: иранские беспилотники, по-видимому, используются для атаки в центре Киева, это зверство".
Глава МИД Дмитрий Кулеба также будет присутствовать в Люксембурге.
- Волонтер Сергей Притула сообщил, что "если все сложится – наш ответ на иранские дроны будет громким".
- 10 октября 2022 года глава евродипломатии заверил, что дополнительная военная поддержка Украины со стороны ЕС уже в пути.
- 13 октября Боррель заявил – "если Путин атакует Украину ядерным оружием, его армия будет уничтожена".
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