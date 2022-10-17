UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

На фоне дрон-атаки на Киев ЕС "ищет улики", что Иран причастен к войне РФ против Украины

Цей матеріал також доступний українською
17.10.2022, 12:03
На фоне дрон-атаки на Киев ЕС
Жозеп Боррель (Фото: Olivier Hoslet/EPA)

На втором месяце использования Россией иранских барражирующих боеприпасов и других дронов против Украины в Европейском Союзе заявили, что "ищут конкретные доказательства" участия этой ближневосточной страны в российской захватнической войне. Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, отвечая на вопрос журналиста о якобы готовящихся поставках баллистических ракет Ирана в РФ.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Иран в духе бывшего российского нарратива "нас там нет" отрицает поставку беспилотников для армии России. Последнее такое "опровержение западных фейков" прозвучало из Тегерана 17 октября.

Боррель в общении с журналистами перед встречей министров иностранных дел ЕС заявил, что "мы ищем конкретные доказательства причастности" [Ирана к войне РФ против Украины], фактически повторив то, что говорилось и ранее.

"Мы обсудим ситуацию в Украине и предпримем некоторые меры", – добавил он, упомянув об утренней дрон-атаке на Киев, и неоднократно заверял, что "мы будем продолжать поддерживать Украину".

Читайте также: Россия, вероятно, заключила контракт с Ираном на поставку беспилотников Arash-2 – ISW

Как пишет Reuters, по словам двух неназванных дипломатов, участвовавших в подготовке переговоров между министрами, ЕС может решить ввести новые санкции против Ирана за поставки дронов России, "хотя в понедельник не ожидается никаких подробных решений".

"Что касается [поставок Ираном] дронов, дискуссии продолжатся", – уточнил Боррель насчет возможности внедрения новых санкций.

ЕС обязан предпринять "конкретные шаги" против Ирана за новые дрон-атаки, заявил глава МИД Дании Йеппе Кофод: "То, что мы видим сейчас: иранские беспилотники, по-видимому, используются для атаки в центре Киева, это зверство".

Глава МИД Дмитрий Кулеба также будет присутствовать в Люксембурге.

Євген Пилипенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война Иран ракетный удар дрон ударный дрон баллистическая ракета Жозеп Боррель
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 