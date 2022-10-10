Дополнительная военная поддержка Украины со стороны ЕС уже в пути – Боррель
10.10.2022, 13:32
Жозеп Боррель (Фото: EPA)
Дополнительная военная поддержка Украины для противостояния стране-агрессору России уже "в пути". Об этом написал глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель в Twitter.
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"Глубоко потрясен нападениями России на мирных жителей в Киеве и других городах Украины", – написал Боррель.
Он подчеркнул, что таким действиям не место в XXI веке, и заявил, что решительно осуждает ракетную атаку Кремля.
"Мы поддерживаем Украину. Дополнительная военная поддержка со стороны ЕС уже в пути", – написал Боррель.
- Утром 10 октября Россия массированно ударила по центру Киева и по всей Украине.
- Президент Владимир Зеленский показал последствия ракетного удара российских оккупантов по центру Киева.
- Воздушные силы сообщили, что Россия использовала высокоточные крылатые ракеты наземного, морского и воздушного базирования.
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