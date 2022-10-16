Россия, вероятно, заключила контракт с Ираном на поставку беспилотников Arash-2 – ISW

Американский Институт изучения войны (ISW) в своей ежедневной сводке пишет, что Россия, вероятно, заключила контракт с Ираном на поставку беспилотников Arash-2.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

Пока единственным свидетельством такого договора являются российские и украинские Telegram-каналы, ссылающиеся на неназванные иранские источники.

В сентябре командующий Сухопутными войсками Ирана бригадный генерал Киомарс Хейдари заявил, что беспилотники Arash-2 обладают якобы уникальными возможностями большой дальности и могут атаковать с баз в Иране такие израильские города, как Тель-Авив и Хайфа. Однако в ISW сомневаются, что российские силы смогут использовать Arash-2 с большей эффективностью, чем они используют Shahed-136.

В сводке ISW также сообщается о попытках частной военной компании Вагнера показать свое превосходство над министерством обороны России.

Вашингтонские аналитики пишут, что несколько дней назад в соцсетях появилось видео с военнослужащими 126-й бригады береговой обороны Черноморского флота России, где они жалуются на отсутствие бронетехники. На следующий день Telegram-канал, связанный с ЧВК Вагнера заявил, что руководство ЧВК решило передать этому подразделению четыре внедорожника.

Это может быть непрямой критикой российского минобороны из-за неспособности обеспечить солдат всем необходимым, заключают военные эксперты из ISW.

Иранские дроны в России появились в сентябре, но, несмотря на то, что в Украине сбиты и упали десятки БПЛА Shahed-136, Иран на официальном уровне продолжает утверждать, что не поставлял дроны России.

Также есть доказательства того, что у России есть беспилотники Mohaher-6.

23 сентября МИД лишил посла Ирана в Украине аккредитации и решил сократить количество дипломатического персонала иранского посольства из-за продажи России беспилотников.

Читайте также: "Мобильные охотники за мопедами". Ким показал иранские дроны, сбитые не ПВО: фото

Андрій Водяний

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.