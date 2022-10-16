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Россия, вероятно, заключила контракт с Ираном на поставку беспилотников Arash-2 – ISW

Цей матеріал також доступний українською
16.10.2022, 06:45
Россия, вероятно, заключила контракт с Ираном на поставку беспилотников Arash-2 – ISW - Фото
Arash-2 (Фото - iranpress.com)

Американский Институт изучения войны (ISW) в своей ежедневной сводке пишет, что Россия, вероятно, заключила контракт с Ираном на поставку беспилотников Arash-2.

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Пока единственным свидетельством такого договора являются российские и украинские Telegram-каналы, ссылающиеся на неназванные иранские источники.

В сентябре командующий Сухопутными войсками Ирана бригадный генерал Киомарс Хейдари заявил, что беспилотники Arash-2 обладают якобы уникальными возможностями большой дальности и могут атаковать с баз в Иране такие израильские города, как Тель-Авив и Хайфа. Однако в ISW сомневаются, что российские силы смогут использовать Arash-2 с большей эффективностью, чем они используют Shahed-136.

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В сводке ISW также сообщается о попытках частной военной компании Вагнера показать свое превосходство над министерством обороны России.

Вашингтонские аналитики пишут, что несколько дней назад в соцсетях появилось видео с военнослужащими 126-й бригады береговой обороны Черноморского флота России, где они жалуются на отсутствие бронетехники. На следующий день Telegram-канал, связанный с ЧВК Вагнера заявил, что руководство ЧВК решило передать этому подразделению четыре внедорожника.

Это может быть непрямой критикой российского минобороны из-за неспособности обеспечить солдат всем необходимым, заключают военные эксперты из ISW.

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Андрій Водяний
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Россия война Иран БПЛА Arash-2
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