"Мобильные охотники за мопедами". Ким показал иранские дроны, сбитые не ПВО: фото

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким опубликовал у себя в Telegram фото с обломками иранских дронов-камикадзе, которые, как утверждает Ким, сбила не противовоздушная оборона.

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На фото в кузове автомобиля лежат остатки двигателя, каких-то деталей и два характерных хвоста иранских дронов-камикадзе Shahed-136, маркированных как "Герань-2".

"Не скажу, кто и где у нас, но это первый результат не ПВО, а мобильных охотников за мопедами", – написал Ким.

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Россия почти ежедневно бьет ракетами (преимущественно из ЗРК С-300) по Николаеву, Запорожью, Харькову и другим прифронтовым городам и поселкам. С осени к ракетным ударам враг подключил иранские дроны-камикадзе Shahed-136.

28 сентября сообщалось, что российские оккупанты используют иранские дроны-камикадзе в основном для нанесения ударов по объектам военной инфраструктуры. На юге на тот момент зенитчики ВСУ сбили уже 22 беспилотника Shahed-136.

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Наталія Медведєва

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