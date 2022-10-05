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"Мобильные охотники за мопедами". Ким показал иранские дроны, сбитые не ПВО: фото

Цей матеріал також доступний українською
05.10.2022, 17:15
Обломки иранского дрона-камикадзе Фото: ВСУ)

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким опубликовал у себя в Telegram фото с обломками иранских дронов-камикадзе, которые, как утверждает Ким, сбила не противовоздушная оборона.

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На фото в кузове автомобиля лежат остатки двигателя, каких-то деталей и два характерных хвоста иранских дронов-камикадзе Shahed-136, маркированных как "Герань-2".

"Не скажу, кто и где у нас, но это первый результат не ПВО, а мобильных охотников за мопедами", – написал Ким.

"Мобильные охотники за мопедами". Ким показал иранские дроны, сбитые не ПВО: фото

Читайте также: Иранские беспилотники не стали технологическим прорывом в войне для России – Пентагон

  • Россия почти ежедневно бьет ракетами (преимущественно из ЗРК С-300) по Николаеву, Запорожью, Харькову и другим прифронтовым городам и поселкам. С осени к ракетным ударам враг подключил иранские дроны-камикадзе Shahed-136.
  • 28 сентября сообщалось, что российские оккупанты используют иранские дроны-камикадзе в основном для нанесения ударов по объектам военной инфраструктуры. На юге на тот момент зенитчики ВСУ сбили уже 22 беспилотника Shahed-136.

Читайте также: "Эти дроны – не супер". Россия наносит удары иранскими Shahed 136: что это и как сбивать

Наталія Медведєва
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война дрон николаевская область виталий ким Shahed-136
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