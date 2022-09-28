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Иранские дроны целят по военной инфраструктуре, на юге ПВО сбили уже 22 камикадзе – ОК Юг

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28.09.2022, 21:02
Иранские дроны целят по военной инфраструктуре, на юге ПВО сбили уже 22 камикадзе – ОК Юг - Фото
Остатки Shahed-136 (Фото: ВСУ)

Российские оккупанты используют иранские дроны-камикадзе в основном для нанесения ударов по объектам военной инфраструктуры. На юге зенитчики Вооруженных Сил Украины сбили уже 22 беспилотника Shahed-136. Об этом сообщила спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк на брифинге.

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По словам Гуменюк, россияне используют дроны-камикадзе для ударов по объектам инфраструктуры: были атакованы побережье Никопольского района, портовая инфраструктура на Очаковском направлении, административные здания и объекты военной инфраструктуры Одессы и области.

"22 дрона было сбито силами противовоздушной обороны и только 10 было попаданий. Но эти попадания не все были результативными, поскольку были ситуации, когда дроны попадали просто в береговую линию", – сказала Гуменюк.

Читайте также: Часть иранских дронов Россия направляла на Умань, чтобы атаковать паломников – Бабель

Читайте также: "Эти дроны – не супер". Россия наносит удары иранскими Shahed 136: что это и как сбивать

Наталія Медведєва
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война беспилотник ОК Юг Shahed-136
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