Иранские дроны целят по военной инфраструктуре, на юге ПВО сбили уже 22 камикадзе – ОК Юг
Российские оккупанты используют иранские дроны-камикадзе в основном для нанесения ударов по объектам военной инфраструктуры. На юге зенитчики Вооруженных Сил Украины сбили уже 22 беспилотника Shahed-136. Об этом сообщила спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк на брифинге.
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По словам Гуменюк, россияне используют дроны-камикадзе для ударов по объектам инфраструктуры: были атакованы побережье Никопольского района, портовая инфраструктура на Очаковском направлении, административные здания и объекты военной инфраструктуры Одессы и области.
"22 дрона было сбито силами противовоздушной обороны и только 10 было попаданий. Но эти попадания не все были результативными, поскольку были ситуации, когда дроны попадали просто в береговую линию", – сказала Гуменюк.
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- 22 сентября ВСУ двумя ракетами уничтожили сразу четыре российских дрона-камикадзе Shahed-136.
- 23 сентября Воздушные силы сообщили о ликвидации еще шести дронов иранского производства.
- 25 сентября силы ПВО сбили иранский дрон-камикадзе, которым россияне пытались атаковать Николаев.
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