ПВО сбила иранский дрон-камикадзе, которым россияне пытались атаковать Николаев
25.09.2022, 16:41
Дрон Shahed-136 (Герань-2) сбитый под Купянском (Фото - Mil.gov.ua)
25 сентября, около 15:00 часов, силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Юг" сбит дрон-камикадзе "Shahed-136". Об этом сообщает служба по связям с общественностью воздушного командования "Юг".
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Этим беспилотником российские оккупационные войска пытались атаковать Николаев.
- 20 сентября украинская ПВО сбила Shahed -136 в Николаевской области.
- 22 сентября ВСУ двумя ракетами уничтожили сразу четыре российских дрона-камикадзе Shahed-136.
- 23 сентября Воздушные силы сообщили о ликвидации еще шести дронов иранского производства.
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