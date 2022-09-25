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ПВО сбила иранский дрон-камикадзе, которым россияне пытались атаковать Николаев

Цей матеріал також доступний українською
25.09.2022, 16:41
ПВО сбила иранский дрон-камикадзе, которым россияне пытались атаковать Николаев - Фото
Дрон Shahed-136 (Герань-2) сбитый под Купянском (Фото - Mil.gov.ua)

25 сентября, около 15:00 часов, силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Юг" сбит дрон-камикадзе "Shahed-136". Об этом сообщает служба по связям с общественностью воздушного командования "Юг".

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Этим беспилотником российские оккупационные войска пытались атаковать Николаев.

  • 20 сентября украинская ПВО сбила Shahed -136 в Николаевской области.
  • 22 сентября ВСУ двумя ракетами уничтожили сразу четыре российских дрона-камикадзе Shahed-136.
  • 23 сентября Воздушные силы сообщили о ликвидации еще шести дронов иранского производства.

Читайте также: Украина запросила у Израиля разведданные о военной поддержке Ираном армии РФ – Axios

Вадим Ребрина
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Иран дрон Shahed-136
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