ПВО сбила иранский дрон-камикадзе, которым россияне пытались атаковать Николаев

25 сентября, около 15:00 часов, силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Юг" сбит дрон-камикадзе "Shahed-136". Об этом сообщает служба по связям с общественностью воздушного командования "Юг".

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Этим беспилотником российские оккупационные войска пытались атаковать Николаев.

20 сентября украинская ПВО сбила Shahed -136 в Николаевской области.

22 сентября ВСУ двумя ракетами уничтожили сразу четыре российских дрона-камикадзе Shahed-136.

23 сентября Воздушные силы сообщили о ликвидации еще шести дронов иранского производства.

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Вадим Ребрина

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