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Украина запросила у Израиля разведданные о военной поддержке Ираном армии РФ – Axios

Цей матеріал також доступний українською
22.09.2022, 19:17
Украина запросила у Израиля разведданные о военной поддержке Ираном армии РФ – Axios - Фото
Иллюстративное фото - Стратком ВСУ

Украина запросила у Израиля разведданные о любой поддержке, которую Иран оказывает армии РФ в войне. В частности, речь идет о передаче ВС РФ боевых дронов иранского производства Shahed-136, сообщает издание Axios со ссылкой на высокопоставленных израильских чиновников.

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По данным израильских официальных лиц, заместительница руководителя израильского ведомства вопросам Европы и Азии Симона Гальперин, которая курирует дела РФ и Украины, посетила Киев с послом Израиля 7 сентября. Они встретились со спецпредставителем Украины по Ближнему Востоку Максимом Субхом.

Как сообщают израильские чиновники, украинский дипломат сказал, что Украина хочет создать "диалоговый канал" с Израилем по вопросам Ближнего Востока, чтобы обмениваться информацией и разведданными и координировать позиции.

Он добавил, что это особенно важно в связи с растущим военным сотрудничеством между Ираном и Россией, заявили собеседники издания.

Также, по их словам, Субх подчеркнул, что Украина выступает против отмены санкций против Ирана в случае подписания ядерной сделки, заявив, что это позволит расширить военное сотрудничество между Тегераном и Москвой.

Издание пишет, что высокопоставленный украинский чиновник подтвердил, что Симона Гальперин встречалась с Субхом, который запросил разведданные об участии Ирана в войне — в основном об иранских беспилотниках.

"Израильтяне предоставили нам некоторую информацию, но нам нужно гораздо больше", – сказал чиновник.

Оксана Житнюк
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Израиль война Иран дрон разведка беспилотник Shahed-136
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