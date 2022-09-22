Украина запросила у Израиля разведданные о военной поддержке Ираном армии РФ – Axios
Украина запросила у Израиля разведданные о любой поддержке, которую Иран оказывает армии РФ в войне. В частности, речь идет о передаче ВС РФ боевых дронов иранского производства Shahed-136, сообщает издание Axios со ссылкой на высокопоставленных израильских чиновников.
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По данным израильских официальных лиц, заместительница руководителя израильского ведомства вопросам Европы и Азии Симона Гальперин, которая курирует дела РФ и Украины, посетила Киев с послом Израиля 7 сентября. Они встретились со спецпредставителем Украины по Ближнему Востоку Максимом Субхом.
Как сообщают израильские чиновники, украинский дипломат сказал, что Украина хочет создать "диалоговый канал" с Израилем по вопросам Ближнего Востока, чтобы обмениваться информацией и разведданными и координировать позиции.
Он добавил, что это особенно важно в связи с растущим военным сотрудничеством между Ираном и Россией, заявили собеседники издания.
Также, по их словам, Субх подчеркнул, что Украина выступает против отмены санкций против Ирана в случае подписания ядерной сделки, заявив, что это позволит расширить военное сотрудничество между Тегераном и Москвой.
Издание пишет, что высокопоставленный украинский чиновник подтвердил, что Симона Гальперин встречалась с Субхом, который запросил разведданные об участии Ирана в войне — в основном об иранских беспилотниках.
"Израильтяне предоставили нам некоторую информацию, но нам нужно гораздо больше", – сказал чиновник.
- В июле глава МИД Ирана назвал "беспочвенными" заявления официальных лиц США, что Иран скоро передаст России беспилотники для войны против Украины.
- 30 августа WP узнало, что 19 августа российские грузовые самолеты вылетели из Тегерана с боевыми дронами в Россию.
- 14 сентября британская разведка сообщила, что российские оккупанты, вероятно, начали использовать иранские беспилотники Shahed-136 на войне против Украины.
- 20 сентября Воздушные силы ВСУ подтвердили, что сбили беспилотник иранского производства Shahed-136.
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