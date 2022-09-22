Украина запросила у Израиля разведданные о военной поддержке Ираном армии РФ – Axios

Украина запросила у Израиля разведданные о любой поддержке, которую Иран оказывает армии РФ в войне. В частности, речь идет о передаче ВС РФ боевых дронов иранского производства Shahed-136, сообщает издание Axios со ссылкой на высокопоставленных израильских чиновников.

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По данным израильских официальных лиц, заместительница руководителя израильского ведомства вопросам Европы и Азии Симона Гальперин, которая курирует дела РФ и Украины, посетила Киев с послом Израиля 7 сентября. Они встретились со спецпредставителем Украины по Ближнему Востоку Максимом Субхом.

Как сообщают израильские чиновники, украинский дипломат сказал, что Украина хочет создать "диалоговый канал" с Израилем по вопросам Ближнего Востока, чтобы обмениваться информацией и разведданными и координировать позиции.

Он добавил, что это особенно важно в связи с растущим военным сотрудничеством между Ираном и Россией, заявили собеседники издания.

Также, по их словам, Субх подчеркнул, что Украина выступает против отмены санкций против Ирана в случае подписания ядерной сделки, заявив, что это позволит расширить военное сотрудничество между Тегераном и Москвой.

Издание пишет, что высокопоставленный украинский чиновник подтвердил, что Симона Гальперин встречалась с Субхом, который запросил разведданные об участии Ирана в войне — в основном об иранских беспилотниках.

"Израильтяне предоставили нам некоторую информацию, но нам нужно гораздо больше", – сказал чиновник.

В июле глава МИД Ирана назвал "беспочвенными" заявления официальных лиц США, что Иран скоро передаст России беспилотники для войны против Украины.

30 августа WP узнало, что 19 августа российские грузовые самолеты вылетели из Тегерана с боевыми дронами в Россию.

14 сентября британская разведка сообщила, что российские оккупанты, вероятно, начали использовать иранские беспилотники Shahed-136 на войне против Украины.

20 сентября Воздушные силы ВСУ подтвердили, что сбили беспилотник иранского производства Shahed-136.

Оксана Житнюк

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