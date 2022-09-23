"Стреляла вся Одесса": Воздушные силы отчитались о шести сбитых "шахидах" и одном Су-25

Воздушные силы ВСУ отчитались об уничтожении шести дронов-камикадзе Shahed-136 и одного штурмовика Су-25.

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Воздушные силы сообщили, что 23 сентября, во второй половине дня, на Восточном и Южном направлениях российские оккупанты атаковали Украину беспилотниками-камикадзе Shahed-136 иранского производства.

По состоянию на 18:30 зенитные подразделения сбили шесть дронов-камикадзе, а на Южном направлении уничтожили также российский штурмовик Су-25.

Сообщение ВС ВСУ озаглавлено "Стреляла вся Одесса": сегодня сообщалось, что над Одессой был сбит дрон-камикадзе, а еще два ударили в административное здание поблизости порта.

В июле глава МИД Ирана назвал "беспочвенными" заявления официальных лиц США, что Иран скоро передаст России беспилотники для войны против Украины.

30 августа WP узнало, что 19 августа российские грузовые самолеты вылетели из Тегерана с боевыми дронами в Россию.

14 сентября британская разведка сообщила, что российские оккупанты, вероятно, начали использовать иранские беспилотники Shahed-136 на войне против Украины.

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Сергій Бережний

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