"Стреляла вся Одесса": Воздушные силы отчитались о шести сбитых "шахидах" и одном Су-25
Воздушные силы ВСУ отчитались об уничтожении шести дронов-камикадзе Shahed-136 и одного штурмовика Су-25.
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Воздушные силы сообщили, что 23 сентября, во второй половине дня, на Восточном и Южном направлениях российские оккупанты атаковали Украину беспилотниками-камикадзе Shahed-136 иранского производства.
По состоянию на 18:30 зенитные подразделения сбили шесть дронов-камикадзе, а на Южном направлении уничтожили также российский штурмовик Су-25.
Сообщение ВС ВСУ озаглавлено "Стреляла вся Одесса": сегодня сообщалось, что над Одессой был сбит дрон-камикадзе, а еще два ударили в административное здание поблизости порта.
- В июле глава МИД Ирана назвал "беспочвенными" заявления официальных лиц США, что Иран скоро передаст России беспилотники для войны против Украины.
- 30 августа WP узнало, что 19 августа российские грузовые самолеты вылетели из Тегерана с боевыми дронами в Россию.
- 14 сентября британская разведка сообщила, что российские оккупанты, вероятно, начали использовать иранские беспилотники Shahed-136 на войне против Украины.
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