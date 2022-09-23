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"Стреляла вся Одесса": Воздушные силы отчитались о шести сбитых "шахидах" и одном Су-25

Цей матеріал також доступний українською
23.09.2022, 19:20
Иллюстративное фото - дрон Shahed-136 (Герань-2), сбитый под Купянском (Фото - Mil.gov.ua)

Воздушные силы ВСУ отчитались об уничтожении шести дронов-камикадзе Shahed-136 и одного штурмовика Су-25.

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Воздушные силы сообщили, что 23 сентября, во второй половине дня, на Восточном и Южном направлениях российские оккупанты атаковали Украину беспилотниками-камикадзе Shahed-136 иранского производства.

По состоянию на 18:30 зенитные подразделения сбили шесть дронов-камикадзе, а на Южном направлении уничтожили также российский штурмовик Су-25.

"Стреляла вся Одесса": Воздушные силы отчитались о шести сбитых "шахидах" и одном Су-25

Сообщение ВС ВСУ озаглавлено "Стреляла вся Одесса": сегодня сообщалось, что над Одессой был сбит дрон-камикадзе, а еще два ударили в административное здание поблизости порта.

Читайте также: Украина запросила у Израиля разведданные о военной поддержке Ираном армии РФ – Axios

 

Сергій Бережний
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Одесса воздушные силы Shahed-136
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