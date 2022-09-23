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Над Одессой силы ПВО обстреляли российский дрон-камикадзе – видео

Цей матеріал також доступний українською
23.09.2022, 15:40
Над Одессой силы ПВО обстреляли российский дрон-камикадзе – видео - Фото
Сбитый Shahed-136 - иллюстративное фото (Фото - Mil.gov.ua)

Над центром Одессы силы ПВО обстреляли низколетящий дрон, сообщает Думская.

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БПЛА с крылом характерной стреловидной формы был обнаружен над Одессой, по нему открыли огонь силы ПВО. Сообщается, что дрон сбит. 

Официальной информации по инциденту пока нет. Судя по видео, дрон можно предварительно идентифицировать как Shahed-136 иранского производства (в России маркируется как "Герань-2").

Сергій Бережний
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Одесса пво Shahed-136
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