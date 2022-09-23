Над Одессой силы ПВО обстреляли российский дрон-камикадзе – видео

Над центром Одессы силы ПВО обстреляли низколетящий дрон, сообщает Думская.

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БПЛА с крылом характерной стреловидной формы был обнаружен над Одессой, по нему открыли огонь силы ПВО. Сообщается, что дрон сбит.

Официальной информации по инциденту пока нет. Судя по видео, дрон можно предварительно идентифицировать как Shahed-136 иранского производства (в России маркируется как "Герань-2").

22 сентября в Николаевской области ЗРК Одесской бригады воздушного командования "Юг" двумя зенитными ракетами сбили сразу четыре российских дрона-камикадзе Shahed-136.

Сергій Бережний

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