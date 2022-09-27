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Часть иранских дронов Россия направляла на Умань, чтобы атаковать паломников – Бабель

Цей матеріал також доступний українською
27.09.2022, 15:47
Часть иранских дронов Россия направляла на Умань, чтобы атаковать паломников – Бабель - Фото
Дроны Shahed-136 на стартовой позиции (Фото - скриншот из видео Минобороны Ирана)

Российские оккупанты запускали дроны-камикадзе Shahed-136 иранского производства для атак по Умани, когда туда съезжались паломники-хасиды. Об этом сообщает Бабель со ссылкой на свои источники в спецслужбах.

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Как сообщили источники издания, за последние несколько дней силы ПВО Украины сбили более десяти Shahed-136, часть которых взлетели с территории временно оккупированного Крыма и направлялись в сторону Умани.

Спецслужбы  считают, что россияне пытались ударить дронами-камикадзе по религиозным святыням хасидов, когда там было большое скопление людей, так как такие удары были "одним из двух условий Ирана при передаче дронов России". 

Разведка также напоминает, что это "не первый случай сотрудничества двух государств-террористов" и приводит в пример сбитый после вылета из Тегерана пассажирский борт авиакомпании МАУ. Бабелю в спецслужбах заявили, что "за этим случаем просматриваются интересы Кремля".

СПРАВКА. 8 января 2020 года недалеко от Тегерана разбился украинский пассажирский самолет авиакомпании МАУ Boeing 737-800 NG рейса PS 752. Погибли все 176 человек на борту, в том числе 55 граждан и 30 резидентов Канады. Иран трое суток отрицал причастность, но потом признал, что "непреднамеренно" сбил самолет. 17 марта 2021 года в Иране опубликовали итоговый отчет о расследовании, но глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал его "сборником манипуляций".

Читайте также: "Эти дроны – не супер". Россия наносит удары иранскими Shahed 136: что это и как сбивать

Сергій Бережний
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война Иран оккупанты БПЛА умань дроны паломники-хасиды Shahed-136
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