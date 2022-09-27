Часть иранских дронов Россия направляла на Умань, чтобы атаковать паломников – Бабель

Российские оккупанты запускали дроны-камикадзе Shahed-136 иранского производства для атак по Умани, когда туда съезжались паломники-хасиды. Об этом сообщает Бабель со ссылкой на свои источники в спецслужбах.

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Как сообщили источники издания, за последние несколько дней силы ПВО Украины сбили более десяти Shahed-136, часть которых взлетели с территории временно оккупированного Крыма и направлялись в сторону Умани.

Спецслужбы считают, что россияне пытались ударить дронами-камикадзе по религиозным святыням хасидов, когда там было большое скопление людей, так как такие удары были "одним из двух условий Ирана при передаче дронов России".

Разведка также напоминает, что это "не первый случай сотрудничества двух государств-террористов" и приводит в пример сбитый после вылета из Тегерана пассажирский борт авиакомпании МАУ. Бабелю в спецслужбах заявили, что "за этим случаем просматриваются интересы Кремля".

22 сентября ВСУ двумя ракетами уничтожили сразу четыре российских дрона-камикадзе Shahed-136.

23 сентября Воздушные силы сообщили о ликвидации еще шести дронов иранского производства.

25 сентября силы ПВО сбили иранский дрон-камикадзе, которым россияне пытались атаковать Николаев.

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Сергій Бережний

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