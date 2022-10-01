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Иранские беспилотники не стали технологическим прорывом в войне для России – Пентагон

Цей матеріал також доступний українською
01.10.2022, 06:40
Иранские беспилотники не стали технологическим прорывом в войне для России – Пентагон - Фото
Обломки сбитого иранского беспилотника (Фото: ВСУ)

США видели доказательства, что иранские беспилотники, которые Россия использует в войне против Украины, испытали "многочисленные провалы" на поле боя. Об этом заявила заместитель заместителя министра обороны США по вопросам политики Саша Бейкер, передает CNN.

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"Мы уже видели доказательства того, что БПЛА, переброшенные из Ирана, уже испытали многочисленные провалы на поле боя в Украине", – сказала Бейкер.

Она подчеркнула, что эти беспилотники не стали большим технологическим прорывом для России.

"Я думаю, что идея о том, что они представляют собой некий технологический скачок вперед... честно говоря, мы просто не находим подтверждения этому", – добавила Бейкер.

  • С 20 по 29 сентября украинская ПВО практически ежедневно сбивала российские дроны иранского производства.
  • В ответ на поставки Ираном вооружения армии РФ Украина лишила посла Ирана аккредитации, а также решила сократить количество дипломатического персонала посольства Ирана в Киеве.
  • В Иране не признают, что поставляют оружие российским оккупантам, но отмечают, что у страны есть соглашение о военном сотрудничестве с РФ.
  • 29 сентября в ОК "Юг" заявили, что атаки иранских дронов пока прекратились, но Россия закупила их довольно много.

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Наталія Медведєва
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пентагон война Иран беспилотник Shahed-136
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