Иранские беспилотники не стали технологическим прорывом в войне для России – Пентагон

США видели доказательства, что иранские беспилотники, которые Россия использует в войне против Украины, испытали "многочисленные провалы" на поле боя. Об этом заявила заместитель заместителя министра обороны США по вопросам политики Саша Бейкер, передает CNN.

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"Мы уже видели доказательства того, что БПЛА, переброшенные из Ирана, уже испытали многочисленные провалы на поле боя в Украине", – сказала Бейкер.

Она подчеркнула, что эти беспилотники не стали большим технологическим прорывом для России.

"Я думаю, что идея о том, что они представляют собой некий технологический скачок вперед... честно говоря, мы просто не находим подтверждения этому", – добавила Бейкер.

С 20 по 29 сентября украинская ПВО практически ежедневно сбивала российские дроны иранского производства.

В ответ на поставки Ираном вооружения армии РФ Украина лишила посла Ирана аккредитации, а также решила сократить количество дипломатического персонала посольства Ирана в Киеве.

В Иране не признают, что поставляют оружие российским оккупантам, но отмечают, что у страны есть соглашение о военном сотрудничестве с РФ.

29 сентября в ОК "Юг" заявили, что атаки иранских дронов пока прекратились, но Россия закупила их довольно много.

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Наталія Медведєва

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