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Атака иранских дронов пока что прекратилась, но у РФ их много в закупке – ОК "Юг"

Цей матеріал також доступний українською
29.09.2022, 19:52
Атака иранских дронов пока что прекратилась, но у РФ их много в закупке – ОК
Наталья Гуменюк (Скриншот видео)

В последние дни россияне стали реже использовать дроны-камикадзе иранского производства, но "почивать на лаврах" из-за этого не стоит. Об этом в эфире телемарафона сказала пресс-секретарь оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.

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Журналист попросил Гуменюк прокомментировать информацию о том, что ВСУ могли уничтожить центр управления иранскими дронами. Об этом в частности сообщалось в отчете Института изучения войны за 26 сентября.

"В нашей разработке находились такие объекты, и мы продолжаем их выискивать. Такой центр не один – мы это осознаем. Но красноречивым является то, что атака [иранских] дронов на некоторое время прекратилась. Мы не почиваем на лаврах, не успокаиваем себя тем, что их больше не будет. Мы понимаем, что их много в закупке", – сказала она.

Тем не менее, подчеркнула Гуменюк, на данный момент можно говорить о том, что результативность ударов ВСУ заставляет россиян или менять тактику, или выискивать новые резервы.

  • С 20 по 27 сентября украинская ПВО практически ежедневно сбивала российские дроны иранского производства.
  • В ответ на поставки Ираном вооружения армии РФ Украина лишила посла Ирана аккредитации, а также решила сократить количество дипломатического персонала посольства Ирана в Киеве.
  • В Иране не признают, что поставляют оружие российским оккупантам, но отмечают, что у страны есть соглашение о военном сотрудничестве с РФ.

Читайте также: "Эти дроны – не супер". Россия наносит удары иранскими Shahed 136: что это и как сбивать

Оксана Житнюк
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война Иран дрон беспилотник Наталья Гуменюк Sahed 136
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