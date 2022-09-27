Одесская область. ВСУ сбили три иранских ударных дрона из трех, Иран говорит – "мы за мир"
27 сентября около 08:00 утра противовоздушная оборона Военно-Морских Сил уничтожила три из трех иранских беспилотников-камикадзе Shahed-136, которыми российские оккупанты атаковали Одесскую область. Об этом пишет командование Воздушных сил ВСУ.
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"Военнослужащие всех Сил обороны Украины ищут эффективные методы противодействия баражирующим боеприпасам и приобретают все больше опыта в уничтожении дронов-камикадзе", – заверили там.
Между тем, власти союзника России в этой войне Ирана не признаются, что Тегеран поставляет различные типы БПЛА армии РФ.
Министр иностранных дел страны Хосейн Амир Абдоллахиан, отвечая на прямой вопрос Al-Monitor, поставляют ли они России беспилотники, заявил, что "у нас есть соглашение о военном сотрудничестве с Россией, но Иран не поддерживает ни одну из сторон" в войне, и "мы категорически против любых войн, будь то в Украине, Йемене или Палестине".
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Более того, замглавы МИД Ирана уверяет, что они якобы "участвовали в усилиях по достижению мира и прекращения огня в Украине".
Абдоллахиани сказал изданию, что Иран "считает неправильным для любой стороны" отправлять оружие как Украине, так и России, а Тегеран "собирается продолжать способствовать политическому диалогу и завершению этого кризиса через политические переговоры".
- В июле 2022 года глава МИД Ирана назвал "беспочвенными" заявления США, что Иран скоро передаст России беспилотники для войны против Украины.
- 30 августа WP узнало, что 19 августа российские грузовые самолеты вылетели из Тегерана с боевыми дронами в Россию.
- В сентябре ВСУ начали сбивать иранские дрона, промаркированные врагом как "Герань-2".
- 23 сентября Украина лишила аккредитации посла Ирана в ответ на поставки дронов армии РФ, а в Офисе президента прокомментировали ситуацию – "Иран так и не смог понять, как подняться со дна".
- В Тегеране сказали, что "сожалеют" и советуют "не слушать третьих лиц". В МИД ответили - Иран должен немедленно прекратить поставки оружия в РФ, а не искать оправдания.
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