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Одесская область. ВСУ сбили три иранских ударных дрона из трех, Иран говорит – "мы за мир"

Цей матеріал також доступний українською
27.09.2022, 09:57
Одесская область. ВСУ сбили три иранских ударных дрона из трех, Иран говорит –
Запуск ракеты ЗРК С-125 (фото - пресс-служба СНБО)

27 сентября около 08:00 утра противовоздушная оборона Военно-Морских Сил уничтожила три из трех иранских беспилотников-камикадзе Shahed-136, которыми российские оккупанты атаковали Одесскую область. Об этом пишет командование Воздушных сил ВСУ.

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"Военнослужащие всех Сил обороны Украины ищут эффективные методы противодействия баражирующим боеприпасам и приобретают все больше опыта в уничтожении дронов-камикадзе", – заверили там.

Между тем, власти союзника России в этой войне Ирана не признаются, что Тегеран поставляет различные типы БПЛА армии РФ.

Министр иностранных дел страны Хосейн Амир Абдоллахиан, отвечая на прямой вопрос Al-Monitor, поставляют ли они России беспилотники, заявил, что "у нас есть соглашение о военном сотрудничестве с Россией, но Иран не поддерживает ни одну из сторон" в войне, и "мы категорически против любых войн, будь то в Украине, Йемене или Палестине".

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Более того, замглавы МИД Ирана уверяет, что они якобы "участвовали в усилиях по достижению мира и прекращения огня в Украине".

Абдоллахиани сказал изданию, что Иран "считает неправильным для любой стороны" отправлять оружие как Украине, так и России, а Тегеран "собирается продолжать способствовать политическому диалогу и завершению этого кризиса через политические переговоры".

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Євген Пилипенко
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