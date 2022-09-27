Одесская область. ВСУ сбили три иранских ударных дрона из трех, Иран говорит – "мы за мир"

27 сентября около 08:00 утра противовоздушная оборона Военно-Морских Сил уничтожила три из трех иранских беспилотников-камикадзе Shahed-136, которыми российские оккупанты атаковали Одесскую область. Об этом пишет командование Воздушных сил ВСУ.

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"Военнослужащие всех Сил обороны Украины ищут эффективные методы противодействия баражирующим боеприпасам и приобретают все больше опыта в уничтожении дронов-камикадзе", – заверили там.

Между тем, власти союзника России в этой войне Ирана не признаются, что Тегеран поставляет различные типы БПЛА армии РФ.

Министр иностранных дел страны Хосейн Амир Абдоллахиан, отвечая на прямой вопрос Al-Monitor, поставляют ли они России беспилотники, заявил, что "у нас есть соглашение о военном сотрудничестве с Россией, но Иран не поддерживает ни одну из сторон" в войне, и "мы категорически против любых войн, будь то в Украине, Йемене или Палестине".

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Более того, замглавы МИД Ирана уверяет, что они якобы "участвовали в усилиях по достижению мира и прекращения огня в Украине".

Абдоллахиани сказал изданию, что Иран "считает неправильным для любой стороны" отправлять оружие как Украине, так и России, а Тегеран "собирается продолжать способствовать политическому диалогу и завершению этого кризиса через политические переговоры".

В июле 2022 года глава МИД Ирана назвал "беспочвенными" заявления США, что Иран скоро передаст России беспилотники для войны против Украины.

30 августа WP узнало, что 19 августа российские грузовые самолеты вылетели из Тегерана с боевыми дронами в Россию.

В сентябре ВСУ начали сбивать иранские дрона, промаркированные врагом как "Герань-2".

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Євген Пилипенко

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