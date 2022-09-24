Подоляк о беспилотниках Shahed-136: Иран так и не смог понять, как подняться со дна
Советник главы Офиса президента отреагировал на использование россиянами иранских беспилотников Shahed-136. Об этом он написал в Twitter.
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По его словам, Иран решил поддержать убийства украинцев, передав России — крайне отсталой в техническом плане стране — современные беспилотники.
"Многолетние санкции, изоляция, мерзкая репутация и окончательное стратегическое обнуление так и не дали Ирану возможности понять, как подняться со дна цивилизации", — написал Подоляк.
В июле глава МИД Ирана назвал "беспочвенными" заявления официальных лиц США, что Иран скоро передаст России беспилотники для войны против Украины.
Президент Владимир Зеленский поручил Министерству иностранных дел отреагировать на факты использования российскими войсками вооружения иранского производства.
- 20 сентября украинская ППО сбила Shahed-136 в Николаевской области.
- 22 сентября ВСУ двумя ракетами уничтожили сразу четыре российских дрона-камикадзе Shahed-136.
- 23 сентября Воздушные силы сообщили о ликвидации еще шести дронов иранского производства.
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