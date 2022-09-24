Подоляк о беспилотниках Shahed-136: Иран так и не смог понять, как подняться со дна

Советник главы Офиса президента отреагировал на использование россиянами иранских беспилотников Shahed-136. Об этом он написал в Twitter.

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По его словам, Иран решил поддержать убийства украинцев, передав России — крайне отсталой в техническом плане стране — современные беспилотники.

"Многолетние санкции, изоляция, мерзкая репутация и окончательное стратегическое обнуление так и не дали Ирану возможности понять, как подняться со дна цивилизации", — написал Подоляк.

СПРАВКА. Shahed 136 — дрон-камикадзе, изготовленный Ираном и впервые представленный в 2020 году. Вероятно, эффективная дальность полета Shahed 136 составляет от 1000 км с возможностью доставлять боевую часть весом 50 килограммов. Заявлено, что максимальная дальность полета – 2500 км. Летит такой беспилотник на высоте от 60 до 4000 метров с крейсерской скоростью около 180 км/ч. Уничтожить беспилотник можно любым средством противовоздушной обороны, а обнаружить с помощью радара.Иран производит эти БПЛА для массированного применения по одной или группе целей. Имеет дельтаобразное треугольное крыло. . Shahed 136 — дрон-камикадзе, изготовленный Ираном и впервые представленный в 2020 году. Вероятно, эффективная дальность полета Shahed 136 составляет от 1000 км с возможностью доставлять боевую часть весом 50 килограммов. Заявлено, что максимальная дальность полета – 2500 км. Летит такой беспилотник на высоте от 60 до 4000 метров с крейсерской скоростью около 180 км/ч. Уничтожить беспилотник можно любым средством противовоздушной обороны, а обнаружить с помощью радара.Иран производит эти БПЛА для массированного применения по одной или группе целей. Имеет дельтаобразное треугольное крыло.

В июле глава МИД Ирана назвал "беспочвенными" заявления официальных лиц США, что Иран скоро передаст России беспилотники для войны против Украины.

Президент Владимир Зеленский поручил Министерству иностранных дел отреагировать на факты использования российскими войсками вооружения иранского производства.

20 сентября украинская ППО сбила Shahed-136 в Николаевской области.

22 сентября ВСУ двумя ракетами уничтожили сразу четыре российских дрона-камикадзе Shahed-136.

23 сентября Воздушные силы сообщили о ликвидации еще шести дронов иранского производства.

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Дмитро Гриниченко

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