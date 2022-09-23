У Зеленского заявили о шагах Ирана против Украины из-за дронов Shahed-136 у армии РФ

Президент Владимир Зеленский поручил Министерству иностранных дел отреагировать на факты использования российскими войсками вооружения иранского производства. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров.

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"К сожалению, данные разведки и сообщения в СМИ окончательно подтвердились на поле боя", – сообщил Никифоров.

По словам спикера Зеленского, это – шаги Ирана против суверенитета и территориальной целостности Украины, а также против жизни и здоровья граждан.

Он напомнил, что при этом публично руководство Ирана неоднократно заявляло о своей нейтральности и готовности быть посредником в прекращении российской агрессии против Украины.

В июле глава МИД Ирана назвал "беспочвенными" заявления официальных лиц США, что Иран скоро передаст России беспилотники для войны против Украины.

20 сентября украинская ППО сбила Shahed-136 в Николаевской области.

22 сентября ВСУ двумя ракетами уничтожили сразу четыре российских дрона-камикадзе Shahed-136.

Сегодня Воздушные силы сообщили о ликвидации еще шести дронов иранского производства.

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Оксана Житнюк

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