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У Зеленского заявили о шагах Ирана против Украины из-за дронов Shahed-136 у армии РФ

Цей матеріал також доступний українською
23.09.2022, 19:18
У Зеленского заявили о шагах Ирана против Украины из-за дронов Shahed-136 у армии РФ - Фото
Владимир Зеленский (Фото - Офис президента)

Президент Владимир Зеленский поручил Министерству иностранных дел отреагировать на факты использования российскими войсками вооружения иранского производства. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров.

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"К сожалению, данные разведки и сообщения в СМИ окончательно подтвердились на поле боя", – сообщил Никифоров.

По словам спикера Зеленского, это – шаги Ирана против суверенитета и территориальной целостности Украины, а также против жизни и здоровья граждан.

Он напомнил, что при этом публично руководство Ирана неоднократно заявляло о своей нейтральности и готовности быть посредником в прекращении российской агрессии против Украины.

В июле глава МИД Ирана назвал "беспочвенными" заявления официальных лиц США, что Иран скоро передаст России беспилотники для войны против Украины. 

  • 20 сентября украинская ППО сбила Shahed-136 в Николаевской области.
  • 22 сентября ВСУ двумя ракетами уничтожили сразу четыре российских дрона-камикадзе Shahed-136.
  • Сегодня Воздушные силы сообщили о ликвидации еще шести дронов иранского производства.

Читайте также: Украина запросила у Израиля разведданные о военной поддержке Ираном армии РФ – Axios

Оксана Житнюк
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Владимир Зеленский война Иран дрон беспилотник дмитрий кулеба Shahed-136
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