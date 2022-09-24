Иран должен немедленно прекратить поставки оружия в РФ, а не искать оправдания – МИД

Иран должен немедленно прекратить поставки России оружия, которым она убивает украинцев, а не оправдываться фантазиями о "внешнем влиянии". Так спикер МИД Олег Николенко прокомментировал LIGA.net высказанные властями Ирана "сожаления" после лишения аккредитации посла в Киеве.

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23 сентября МИД лишил посла Ирана в Украине аккредитации и потребовал сократить дипперсонал посольства в Киеве в ответ на поставки иранских вооружений в Россию.

24 сентября Иран заявил, что "сожалеет" о решении Украины понизить уровень отношений и назвал это следствием "влияния третьих лиц, которые стремятся разрушить отношения между двумя странами".

Николенко ответил, что в этой истории единственной "третьей стороной" являются иранские беспилотники, которые Украина сбивает непосредственно в своем небе.

"Тегеран несет полную ответственность за разрушение отношений с Украиной. Иран должен немедленно прекратить поставки в РФ оружия для убийств украинцев, а не оправдываться фантазиями о "внешнем влиянии", – заявил спикер МИД.

В июле глава МИД Ирана назвал "беспочвенными" заявления официальных лиц США, что Иран скоро передаст России беспилотники для войны против Украины.

30 августа WP узнало, что 19 августа российские грузовые самолеты вылетели из Тегерана с боевыми дронами в Россию.

16 сентября ВС ВСУ впервые подтвердили уничтожение иранских беспилотников, которые Россия использует против Украины.

Сергій Бережний , Юрій Смірнов

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