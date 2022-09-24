Иран должен немедленно прекратить поставки оружия в РФ, а не искать оправдания – МИД
Иран должен немедленно прекратить поставки России оружия, которым она убивает украинцев, а не оправдываться фантазиями о "внешнем влиянии". Так спикер МИД Олег Николенко прокомментировал LIGA.net высказанные властями Ирана "сожаления" после лишения аккредитации посла в Киеве.
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23 сентября МИД лишил посла Ирана в Украине аккредитации и потребовал сократить дипперсонал посольства в Киеве в ответ на поставки иранских вооружений в Россию.
24 сентября Иран заявил, что "сожалеет" о решении Украины понизить уровень отношений и назвал это следствием "влияния третьих лиц, которые стремятся разрушить отношения между двумя странами".
Николенко ответил, что в этой истории единственной "третьей стороной" являются иранские беспилотники, которые Украина сбивает непосредственно в своем небе.
"Тегеран несет полную ответственность за разрушение отношений с Украиной. Иран должен немедленно прекратить поставки в РФ оружия для убийств украинцев, а не оправдываться фантазиями о "внешнем влиянии", – заявил спикер МИД.
- В июле глава МИД Ирана назвал "беспочвенными" заявления официальных лиц США, что Иран скоро передаст России беспилотники для войны против Украины.
- 30 августа WP узнало, что 19 августа российские грузовые самолеты вылетели из Тегерана с боевыми дронами в Россию.
- 16 сентября ВС ВСУ впервые подтвердили уничтожение иранских беспилотников, которые Россия использует против Украины.
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