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Обновленные данные по воздушным целям, сбитым 23 сентября: минус девять российских птиц

Цей матеріал також доступний українською
24.09.2022, 15:28
Обновленные данные по воздушным целям, сбитым 23 сентября: минус девять российских птиц - Фото
Разведывательно-ударный БПЛА Mohajer-6 (фото — КСИР)

За сутки 23 сентября зенитные подразделения уничтожили девять воздушных целей, сообщают Воздушные силы ВСУ.

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ВС ВСУ уточнили и суммировали ранее опубликованные данные по результатам работы ПВО 23 сентября.

Четыре беспилотника-камикадзе Shahed-136 и один ударный беспилотник Mohajer-6 сбили зенитчики воздушного командования "Юг".

Два БПЛА Shahed-136 уничтожили подразделения воздушного командования "Восток".

Вертолет Ми-8 и штурмовик Су-25 сбили зенитные ракетные подразделения воздушного командования "Центр".

Обновленные данные по воздушным целям, сбитым 23 сентября: минус девять российских птиц

Смотрите также: "Стреляла вся Одесса": Воздушные силы отчитались о шести сбитых "шахидах" и одном Су-25

Сергій Бережний
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война воздушные силы всу ми-8 су-25 Mohajer-6 Shahed-136
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