Обновленные данные по воздушным целям, сбитым 23 сентября: минус девять российских птиц
24.09.2022, 15:28
Разведывательно-ударный БПЛА Mohajer-6 (фото — КСИР)
За сутки 23 сентября зенитные подразделения уничтожили девять воздушных целей, сообщают Воздушные силы ВСУ.
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ВС ВСУ уточнили и суммировали ранее опубликованные данные по результатам работы ПВО 23 сентября.
Четыре беспилотника-камикадзе Shahed-136 и один ударный беспилотник Mohajer-6 сбили зенитчики воздушного командования "Юг".
Два БПЛА Shahed-136 уничтожили подразделения воздушного командования "Восток".
Вертолет Ми-8 и штурмовик Су-25 сбили зенитные ракетные подразделения воздушного командования "Центр".
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