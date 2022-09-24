ВСУ сбили вертолет Ми-8, штурмовик Су-25 и нанесли "контрольный" удар по Каховскому мосту
Вооруженные Силы Украины сбили вертолет Ми-8 и штурмовик Су-25 на южном направлении, а также ударили по Каховскому мосту. Об этом сообщили в сводке оперативного командования "Юг".
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Ракетные войска и артиллерия выполнили около 290 огневых задач, в том числе поразив понтонную переправу в Новой Каховке, два скопления вооружений и техники в Бериславском районе, три сосредоточения сил и средств в Каховском и Херсонском районах, станцию радиоэлектронной борьбы в районе Крутого Яра, зенитно-ракетный комплекс "Тор" в Баштанском районе, а также колонную вооружения и техники в Каховке.
Также подтверждено еще одно поражение Каховского моста, которое названо "контрольным". Кроме того, противник потерял 51 человека, гаубицу "Мста-Б", танк и еще 16 единиц автомобильной и бронированной техники.
- Наступление ВСУ на Херсонскую область является "тщательно продуманной операцией" с эффективным использованием огневой мощи, сообщил глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли.
- Директор Центрального разведуправления США Уильям Бернс заявил, что "не стал бы недооценивать возможности и мужество украинцев", комментируя контрнаступление Вооруженных Сил Украины.
- Некоторые подразделения россиян на правом берегу Днепра в Херсонской области ведут переговоры с украинскими воинами, чтобы сложить оружие.
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