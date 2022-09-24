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ВСУ сбили вертолет Ми-8, штурмовик Су-25 и нанесли "контрольный" удар по Каховскому мосту

Цей матеріал також доступний українською
24.09.2022, 06:56
ВСУ сбили вертолет Ми-8, штурмовик Су-25 и нанесли
Артиллерия ВСУ (Фото: Генштаб ВСУ)

Вооруженные Силы Украины сбили вертолет Ми-8 и штурмовик Су-25 на южном направлении, а также ударили по Каховскому мосту. Об этом сообщили в сводке оперативного командования "Юг".

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Военные заявляют, что украинская авиация нанесла 20 ударов по противнику за минувшие сутки. В Николаевском районе был уничтожен вертолет Ми-8, а в Бериславском районе Херсонской области силы противовоздушной обороны сбили штурмовик Су-25. 

Ракетные войска и артиллерия выполнили около 290 огневых задач, в том числе поразив понтонную переправу в Новой Каховке, два скопления вооружений и техники в Бериславском районе, три сосредоточения сил и средств в Каховском и Херсонском районах, станцию радиоэлектронной борьбы в районе Крутого Яра, зенитно-ракетный комплекс "Тор" в Баштанском районе, а также колонную вооружения и техники в Каховке. 

Также подтверждено еще одно поражение Каховского моста, которое названо "контрольным". Кроме того, противник потерял 51 человека, гаубицу "Мста-Б", танк и еще 16 единиц автомобильной и бронированной техники. 

Читайте также: Зеленский создал военные администрации в Херсоне и еще в 14 населенных пунктах — список 

Дмитро Гриниченко
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