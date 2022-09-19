UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Зеленский создал военные администрации в Херсоне и еще 14 населенных пунктах — список

Цей матеріал також доступний українською
19.09.2022, 15:28
Зеленский создал военные администрации в Херсоне и еще 14 населенных пунктах — список - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента Украины)

Президент Владимир Зеленский создал военные администрации в 15 населенных пунктах временно оккупированной Херсонской области. Соответствующий указ опубликовала пресс-служба главы государства.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Зеленский постановил создать: 

— Аскания-Новую поселковую военную администрацию Каховского района, 

— Борозенскую поселковую военную администрацию Бериславского района,

— Великокопановскую поселковую военную администрацию Херсонского района,

— Великолепетискую поселковую военную администрацию Каховского района,

— Верхнерогачицкую поселковую военную администрацию Каховского района, 

— Горностаевскую поселковую военную администрацию Каховского района,

— Зеленоподскую поселковую военную администрацию Каховского района, 

— Калиновскую поселковую военную администрацию Бериславского района, 

— Миловскую поселковую военную администрацию Бериславского района, 

— Мирненскую поселковую военную администрацию Скадовского района, 

— Новониколаевскую поселковую военную администрацию Скадовского района, 

— Новотроицкую поселковую военную администрацию Генического района, 

— Станиславскую поселковую военную администрацию Херсонского района, 

— Херсонскую городскую военную администрацию Херсонского района, 

— Юбилейную сельскую военную администрацию Херсонского района.

Он поручил Генеральному штабу Вооруженных Сил Украины, Херсонской областной военной администрации осуществить в соответствии с законом Украины о правовом режиме военного положения меры, связанные с образованием военной администрации, указанной в первой статье указа.

Этот указ вступает в силу со дня его обнародования.

Читайте также: Херсонская область. Россияне бегут через Днепр на украденных моторных лодках — разведка 

Дмитро Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Владимир Зеленский война Херсонская область военное положение
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Менеджер з продажу (В2С)
Киев Eurosales
Старший дизайнер
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 