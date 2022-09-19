Зеленский создал военные администрации в Херсоне и еще 14 населенных пунктах — список

Президент Владимир Зеленский создал военные администрации в 15 населенных пунктах временно оккупированной Херсонской области. Соответствующий указ опубликовала пресс-служба главы государства.

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Зеленский постановил создать:

— Аскания-Новую поселковую военную администрацию Каховского района,

— Борозенскую поселковую военную администрацию Бериславского района,

— Великокопановскую поселковую военную администрацию Херсонского района,

— Великолепетискую поселковую военную администрацию Каховского района,

— Верхнерогачицкую поселковую военную администрацию Каховского района,

— Горностаевскую поселковую военную администрацию Каховского района,

— Зеленоподскую поселковую военную администрацию Каховского района,

— Калиновскую поселковую военную администрацию Бериславского района,

— Миловскую поселковую военную администрацию Бериславского района,

— Мирненскую поселковую военную администрацию Скадовского района,

— Новониколаевскую поселковую военную администрацию Скадовского района,

— Новотроицкую поселковую военную администрацию Генического района,

— Станиславскую поселковую военную администрацию Херсонского района,

— Херсонскую городскую военную администрацию Херсонского района,

— Юбилейную сельскую военную администрацию Херсонского района.

Он поручил Генеральному штабу Вооруженных Сил Украины, Херсонской областной военной администрации осуществить в соответствии с законом Украины о правовом режиме военного положения меры, связанные с образованием военной администрации, указанной в первой статье указа.

Этот указ вступает в силу со дня его обнародования.

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Дмитро Гриниченко

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