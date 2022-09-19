Зеленский создал военные администрации в Херсоне и еще 14 населенных пунктах — список
Президент Владимир Зеленский создал военные администрации в 15 населенных пунктах временно оккупированной Херсонской области. Соответствующий указ опубликовала пресс-служба главы государства.
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Зеленский постановил создать:
— Аскания-Новую поселковую военную администрацию Каховского района,
— Борозенскую поселковую военную администрацию Бериславского района,
— Великокопановскую поселковую военную администрацию Херсонского района,
— Великолепетискую поселковую военную администрацию Каховского района,
— Верхнерогачицкую поселковую военную администрацию Каховского района,
— Горностаевскую поселковую военную администрацию Каховского района,
— Зеленоподскую поселковую военную администрацию Каховского района,
— Калиновскую поселковую военную администрацию Бериславского района,
— Миловскую поселковую военную администрацию Бериславского района,
— Мирненскую поселковую военную администрацию Скадовского района,
— Новониколаевскую поселковую военную администрацию Скадовского района,
— Новотроицкую поселковую военную администрацию Генического района,
— Станиславскую поселковую военную администрацию Херсонского района,
— Херсонскую городскую военную администрацию Херсонского района,
— Юбилейную сельскую военную администрацию Херсонского района.
Он поручил Генеральному штабу Вооруженных Сил Украины, Херсонской областной военной администрации осуществить в соответствии с законом Украины о правовом режиме военного положения меры, связанные с образованием военной администрации, указанной в первой статье указа.
Этот указ вступает в силу со дня его обнародования.
- Наступление ВСУ на Херсонскую область является "тщательно продуманной операцией" с эффективным использованием огневой мощи, сообщил глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли.
- Директор Центрального разведуправления США Уильям Бернс заявил, что "не стал бы недооценивать возможности и мужество украинцев", комментируя контрнаступление Вооруженных Сил Украины.
- Некоторые подразделения россиян на правом берегу Днепра в Херсонской области ведут переговоры с украинскими воинами, чтобы сложить оружие.
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