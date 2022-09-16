Херсонская область. Россияне бегут через Днепр на украденных моторных лодках — разведка
Ряд подразделений российских оккупантов в Херсонской области покинули правый берег Днепра на украденных моторных лодках. Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны.
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Разведчики заявляют, что российские подразделения во временно оккупированной Херсонской области отрезаны от нормального снабжения едой и питьевой водой. Командование десантно-штурмового полка ВДВ РФ вблизи Каховки не может решить проблему обеспечения бойцов на передовой боеприпасами и водой.
Местные жители отказываются обеспечивать оккупантов припасами даже под принуждением — пополнение запасов воды и боекомплекта осуществляется только ночью на гражданском транспорте, который был украден в ближайших населенных пунктах.
Ряд подразделений россиян получили приказ о выведении личного состава на левый берег Днепра, используя для этого моторные лодки, украденные в окрестных селах.
Вблизи паромной переправы противника через Днепра зафиксировали несколько групп безоружных оккупантов по 10-20 человек — они отказались участвовать в боевых действиях, из-за чего командиры сняли их со всех видов снабжения, изъяли оружие и отпустили "на вольные хлеба".
На данный момент они вынуждены просить милостыню у местных жителей и ищут возможность вернуться домой.
- Наступление ВСУ на Херсонскую область является "тщательно продуманной операцией" с эффективным использованием огневой мощи, сообщил глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли.
- Директор Центрального разведуправления США Уильям Бернс заявил, что "не стал бы недооценивать возможности и мужество украинцев", комментируя контрнаступление Вооруженных Сил Украины.
- Некоторые подразделения россиян на правом берегу Днепра в Херсонской области ведут переговоры с украинскими воинами, чтобы сложить оружие.
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