Херсонская область. Россияне бегут через Днепр на украденных моторных лодках — разведка

Ряд подразделений российских оккупантов в Херсонской области покинули правый берег Днепра на украденных моторных лодках. Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны.

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Разведчики заявляют, что российские подразделения во временно оккупированной Херсонской области отрезаны от нормального снабжения едой и питьевой водой. Командование десантно-штурмового полка ВДВ РФ вблизи Каховки не может решить проблему обеспечения бойцов на передовой боеприпасами и водой.

Местные жители отказываются обеспечивать оккупантов припасами даже под принуждением — пополнение запасов воды и боекомплекта осуществляется только ночью на гражданском транспорте, который был украден в ближайших населенных пунктах.

Ряд подразделений россиян получили приказ о выведении личного состава на левый берег Днепра, используя для этого моторные лодки, украденные в окрестных селах.

Вблизи паромной переправы противника через Днепра зафиксировали несколько групп безоружных оккупантов по 10-20 человек — они отказались участвовать в боевых действиях, из-за чего командиры сняли их со всех видов снабжения, изъяли оружие и отпустили "на вольные хлеба".

На данный момент они вынуждены просить милостыню у местных жителей и ищут возможность вернуться домой.

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Дмитро Гриниченко

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