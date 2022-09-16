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Херсонская область. Россияне бегут через Днепр на украденных моторных лодках — разведка

Цей матеріал також доступний українською
16.09.2022, 11:12
Херсонская область. Россияне бегут через Днепр на украденных моторных лодках — разведка - Фото
Российские оккупанты в Херсонской области (Фото: EPA)

Ряд подразделений российских оккупантов в Херсонской области покинули правый берег Днепра на украденных моторных лодках. Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны.

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Разведчики заявляют, что российские подразделения во временно оккупированной Херсонской области отрезаны от нормального снабжения едой и питьевой водой. Командование десантно-штурмового полка ВДВ РФ вблизи Каховки не может решить проблему обеспечения бойцов на передовой боеприпасами и водой. 

Местные жители отказываются обеспечивать оккупантов припасами даже под принуждением — пополнение запасов воды и боекомплекта осуществляется только ночью на гражданском транспорте, который был украден в ближайших населенных пунктах.  

Ряд подразделений россиян получили приказ о выведении личного состава на левый берег Днепра, используя для этого моторные лодки, украденные в окрестных селах. 

Вблизи паромной переправы противника через Днепра зафиксировали несколько групп безоружных оккупантов по 10-20 человек — они отказались участвовать в боевых действиях, из-за чего командиры сняли их со всех видов снабжения, изъяли оружие и отпустили "на вольные хлеба".

На данный момент они вынуждены просить милостыню у местных жителей и ищут возможность вернуться домой. 

Читайте также: Россия пытается усилить группировку в Херсоне, им катастрофически не хватает людей — ГУР 

Дмитро Гриниченко
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армия России война разведка Херсонская область
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