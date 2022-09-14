Россия пытается усилить группировку в Херсоне, им катастрофически не хватает людей — ГУР

Россияне пытаются усилить свою группировку в районе временно оккупированного Херсона, армии противника катастрофически не хватает людей. Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны.

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Разведчики заявляют, что противник пытается усилить свою группировку в районе Херсона за счет "имеющихся резервов", для чего планируют передислоцировать четыре батальона кадыровцев, которые значительно неукоплектованы. Большинство личного состава — это не чеченцы, а наемники из наиболее бедных российских регионов.

Также в подразделениях, которые воюют против Украины, наблюдается катастрофическая нехватка личного состава. Чтобы "решить проблему", командование оккупантов решило сократить время на реабилитацию военных после ранений и контузий.

Раненным в госпиталях специально упрощают диагнозы, не проводят запланированные операции и предлагают вернуться на войну. Врачи получают "рекомендации" не давать разрешение на плановые хирургические вмешательства, только после окончания войны или по прямому разрешению командира раненного.

Отмечается, что известен случай, когда после разрыва барабанной перепонки уха и контузии военного выписали из госпиталя через три дня, поставили официальный диагноз "отит" и рекомендовали не простужать ухо — при этом ему отказали в операции.

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Дмитро Гриниченко

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