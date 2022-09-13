Россияне срочно вывозят свои семьи из Крыма и оккупированных территорий юга — разведка
Российские оккупанты в срочном порядке вывозят свои семьи из Крыма и временно оккупированных территорий юга Украины. Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны.
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Разведчики заявляют, что успешные действия Вооруженных Сил Украины принуждают гауляйтером временно оккупированных Крыма и юга Украины срочно переселять свои семьи на территорию России.
Отмечается, что несмотря на заверения жителей оккупированного полуострова в безопасности пребывания там, представители оккупантов, сотрудники Федеральной службы безопасности РФ и командиры некоторых военных частей в тайне от подчиненных пытаются продать жилье и вывезти родственников.
Одновременно россияне запретили заключение договоров по купле-продаже жилья, установили ограничения на передвижения по Крымскому мосту и всячески пытаются запретить доступ к информации о контрнаступлении украинских военных.
- 9 августа в Крыму произошли взрывы на авиабазе в Новофедоровке. 16 августа были взрывы на складе боеприпасов и на железнодорожных объектах под Джанкоем, а также в районе военного городка в Гвардейском.
- 20 августа беспилотник врезался в штаб Черноморского флота РФ в Севастополе.
- Западные наблюдатели считают, что неспособность РФ остановить атаки на Крым может вызвать недовольство среди ее населения.
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