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Россияне срочно вывозят свои семьи из Крыма и оккупированных территорий юга — разведка

Цей матеріал також доступний українською
13.09.2022, 14:41
Россияне срочно вывозят свои семьи из Крыма и оккупированных территорий юга — разведка - Фото
Крымский мост (Фото: EPA)

Российские оккупанты в срочном порядке вывозят свои семьи из Крыма и временно оккупированных территорий юга Украины. Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны.

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Разведчики заявляют, что успешные действия Вооруженных Сил Украины принуждают гауляйтером временно оккупированных Крыма и юга Украины срочно переселять свои семьи на территорию России. 

Отмечается, что несмотря на заверения жителей оккупированного полуострова в безопасности пребывания там, представители оккупантов, сотрудники Федеральной службы безопасности РФ и командиры некоторых военных частей в тайне от подчиненных пытаются продать жилье и вывезти родственников. 

Одновременно россияне запретили заключение договоров по купле-продаже жилья, установили ограничения на передвижения по Крымскому мосту и всячески пытаются запретить доступ к информации о контрнаступлении украинских военных. 

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Дмитро Гриниченко
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война Крым разведка временно оккупированные территории
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