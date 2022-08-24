UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Буданов: Переломный момент уже начался. Россияне начали понимать – война идет и у них

Цей матеріал також доступний українською
24.08.2022, 15:59
Буданов: Переломный момент уже начался. Россияне начали понимать – война идет и у них - Фото
Кирилл Буданов (скриншот видео канала Рада)

В войне уже начался переломный момент, россияне начали понимать, что она касается их, а не идет где-то в мире. Об этом в эфире национального телемарафона заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

У главы ГУР спросили, произошел ли перелом на войне в августе. Он ответил, что до конца августа еще есть время, однако обратил внимание: до августа взрывов в Крыму не было.

По его словам, россияне начали понимать, что их армия не такая уж и сильная, системы ПВО не такие уж и хорошие – и армия РФ на самом деле не способна защитить временно захваченную украинскую территорию.

"Это совсем не вторая армия мира, и даже не четвертая. И расплата придет. Понимание, что расплата будет, приходит к людям, когда они лично начинают видеть и чувствовать, что война – это не где-то там в какой-то части мира, а у них. Поэтому переломный момент уже начался", – сказал Буданов.

  • Вечером 18 августа о взрывах также сообщали в Керчи и Севастополе, в районе аэродрома Бельбек.

Читайте также: "Крым в обмен на мир? Этого не будет". Украина провела Крымскую платформу 2.0: что решили

Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война Крым взрывы разведка гур перелом Кирилл Буданов
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Старший дизайнер
Киев Ligamedia
QA-спеціаліст
Киев LIGAZAKON
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 