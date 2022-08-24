Буданов: Переломный момент уже начался. Россияне начали понимать – война идет и у них

В войне уже начался переломный момент, россияне начали понимать, что она касается их, а не идет где-то в мире. Об этом в эфире национального телемарафона заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов.

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У главы ГУР спросили, произошел ли перелом на войне в августе. Он ответил, что до конца августа еще есть время, однако обратил внимание: до августа взрывов в Крыму не было.

По его словам, россияне начали понимать, что их армия не такая уж и сильная, системы ПВО не такие уж и хорошие – и армия РФ на самом деле не способна защитить временно захваченную украинскую территорию.

"Это совсем не вторая армия мира, и даже не четвертая. И расплата придет. Понимание, что расплата будет, приходит к людям, когда они лично начинают видеть и чувствовать, что война – это не где-то там в какой-то части мира, а у них. Поэтому переломный момент уже начался", – сказал Буданов.

Вечером 18 августа о взрывах также сообщали в Керчи и Севастополе, в районе аэродрома Бельбек.

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Марк Сировой

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