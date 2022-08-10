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У российской армии минус девять самолетов после ударов по авиабазе в Крыму

Цей матеріал також доступний українською
10.08.2022, 09:11
У российской армии минус девять самолетов после ударов по авиабазе в Крыму - Фото
Сбитый российский самолет (иллюстративное фото - Командование ВС ВСУ)

За минувшие сутки россияне потеряли еще 160 человек личного состава убитыми, а также лишились сразу девяти самолетов. Об этом сообщается в сводке потерь армии РФ, опубликованной Генштабом ВСУ 10 августа.

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"САКИ! Минус девять самолетов оккупантов", – комментируют Воздушные силы ВСУ.

Общие боевые потери армии РФ с 24 февраля по 10 августа ориентировочно составили:

→ личного состава – 42 800 (+160),
→ танков ‒ 1832 (+5),
→ боевых бронированных машин ‒ 4086 (+10),
→ артиллерийских систем – 971 (+7),
→ РСЗО – 261,
→ средств ПВО – 133,
→ самолетов – 232 (+9),
→ вертолетов – 193,
→ БПЛА – 766,
→ крылатых ракет – 185,
→ кораблей/катеров – 15,
→ автомобильной техники и автоцистерн – 3005 (+7),
→ спецтехники – ​​89 (+2).

Генштаб сообщает, что наибольшие потери за минувшие сутки противник понес на Донецком направлении.

У российской армии минус девять самолетов после ударов по авиабазе в Крыму
  • 9 августа во временно оккупированном Крыму прогремели взрывы в районе российской авиабазы "Саки" в Новофедоровке. В России заявили, что взорвался авиационный боеприпас, и огневого поражения якобы не было. 
  • Минобороны Украины "не может установить причину возгорания" на аэродроме оккупантов в украинском Крыму, но усиленно рекомендует им изучать правила противопожарной безопасности и не курить там, где это не положено.
  • Высокопоставленный украинский военный чиновник сообщил The New York Times, что взрывы на российской авиабазе во временно оккупированном Крыму, – это атака украинских сил, в ходе которой было использовано оборудование украинского производства.

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Оксана Житнюк
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