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Минобороны прокомментировало взрыв на военном аэродроме оккупантов в Крыму

Цей матеріал також доступний українською
09.08.2022, 19:12
Минобороны прокомментировало взрыв на военном аэродроме оккупантов в Крыму - Фото
Фото - социальные сети

Минобороны "не может установить причину возгорания" на аэродроме оккупантов в украинском Крыму, но усиленно рекомендует им изучать правила противопожарной безопасности и не курить там, где это не положено. Об этом сказано на Facebook-странице министерства.

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"Минобороны Украины не может установить причину возгорания, однако в который раз напоминает о правилах пожарной безопасности и запрете курения в неустановленных местах", – заявили в министерстве.

Минобороны также отмечает, что пожар "может использоваться страной-террористом в информационной войне", и не исключено, что оккупанты "случайно" найдут какие-нибудь "шевроны", "визитки" или даже "ДНК".

Советник министра обороны Алексей Копытько отреагировал на событие фразой "даже опровергать ничего не буду".

  • Сегодня во временно оккупированном Крыму наблюдались взрывы в районе авиабазы оккупантов в Новофедоровке. 
  • "Схемы" опубликовали спутниковый снимок авиабазы "Саки" во временно оккупированной Новофедоровке, сделанный примерно за четыре часа до взрывов. На фото – склады и многочисленная военная авиация.

Читайте также: "Это мы еще не начинали" – украинские соцсети о взрывах в Крыму

Сергей Бережной
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Крым взрывы минобороны военный аэродром новофедоровка
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