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"Схемы" показали, какая техника была на крымском аэродроме "Саки" до взрывов: фото

Цей матеріал також доступний українською
09.08.2022, 18:36
Фото: LIGA.net

"Схемы" опубликовали снимок сервиса Planet Labs, сделанный сегодня, 9 августа, в 11:10 по Киеву, то есть примерно за четыре часа до взрывов на авиабазе "Саки" во временно оккупированной Новофедоровке. На фото – склады и многочисленная военная авиация.

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"Схемы" отмечают, что аэродром "Саки" – один из ключевых для авиации РФ в Крыму.

До 2014 это была база ВМС Украины. В настоящее время там базируется 43-й истребительный авиационный полк ВКС России, в составе которого преимущественно истребители Су-30СМ, Су-33 и бомбардировщики Су-24М. Отсюда российская армия совершает авианалеты и бомбардировки украинских городов.

"Схемы" показали, какая техника была на крымском аэродроме "Саки" до взрывов: фото

"Схемы" показали, какая техника была на крымском аэродроме "Саки" до взрывов: фото

"Схемы" показали, какая техника была на крымском аэродроме "Саки" до взрывов: фото
  • Сегодня, 9 августа, во временно оккупированном Крыму прогремели взрывы в районе российской авиабазы в Новофедоровке.
Вадим Ребрина
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Крым саки новофедоровка аэродром
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