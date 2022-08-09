"Схемы" показали, какая техника была на крымском аэродроме "Саки" до взрывов: фото

"Схемы" опубликовали снимок сервиса Planet Labs, сделанный сегодня, 9 августа, в 11:10 по Киеву, то есть примерно за четыре часа до взрывов на авиабазе "Саки" во временно оккупированной Новофедоровке. На фото – склады и многочисленная военная авиация.

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"Схемы" отмечают, что аэродром "Саки" – один из ключевых для авиации РФ в Крыму.

До 2014 это была база ВМС Украины. В настоящее время там базируется 43-й истребительный авиационный полк ВКС России, в составе которого преимущественно истребители Су-30СМ, Су-33 и бомбардировщики Су-24М. Отсюда российская армия совершает авианалеты и бомбардировки украинских городов.

Сегодня, 9 августа, во временно оккупированном Крыму прогремели взрывы в районе российской авиабазы в Новофедоровке.

Вадим Ребрина

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