New York Times: Взрывы в Крыму — атака украинских сил украинским оружием

Высокопоставленный украинский военный чиновник сообщил The New York Times, что взрывы на российской авиабазе во временно оккупированном Крыму — это атака украинских сил, в ходе которой было использовано оборудование украинского производства.

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"Это была авиабаза, с которой регулярно вылетали самолеты для ударов по нашим войскам на южном театре военных действий", — сказал чиновник на условиях анонимности.

Он не стал раскрывать тип оружия, использованного при нападении, заявив лишь, что "было использовано устройство исключительно украинского производства".

Источник в Минобороны РФ заявил российскому пропагандистскому ресурсу ТАСС, что в качестве основной причины взрыва на аэродроме "Саки" рассматривается "только нарушение требований пожарной безопасности".

"В качестве основной причины взрыва нескольких боеприпасов на аэродроме Саки рассматривается только нарушение требований пожарной безопасности. Никаких признаков, улик и тем более фактов намеренного воздействия на боеприпасы с целью подрыва нет", – сказал источник.

Сегодня, 9 августа, во временно оккупированном Крыму прогремели взрывы в районе российской авиабазы в Новофедоровке.

В России заявили, что взорвался авиационный боеприпас, и что огневого поражения якобы не было.

Минобороны "не может установить причину возгорания" на аэродроме оккупантов в украинском Крыму, но усиленно рекомендует им изучать правила противопожарной безопасности и не курить там, где это не положено.

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Вадим Ребрина

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