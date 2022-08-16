Под Джанкоем в оккупированном Крыму горит предположительно склад боеприпасов России: видео

16 августа около 06:00 утра в Джанкойском районе временно оккупированного Крыма начался пожар. Местные паблики в соцсетях пишут, что что-то горит около пгт Азовское или села Майское рядом с ним.
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На видео, которые выкладывают очевидцы, видно характерные для пожаров на складах боеприпасов разлеты снарядов, а также слышно звуки многочисленных взрывов.
Другие видео демонстрируют видео пожара на электроподстанции. Возможно, это два разных пожара.
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Женский голос на одном из видео комментирует: "Извините, ребят, но это горит склад рядом с моим домом. Сегодня, наверное, на работу не выйду. Взрывами повыбивало все окна в нашем доме, потушить не могут. Вон, видно взрывы. Это прям вон рядом с селом старая ферма – и вот это вот все горит. Шесть утра, утро начинается не с кофе. Извиняюсь, трясутся руки".
Ставленник россиян в Крыму, предатель Сергей Аксенов написал, что "выехал в село Майское Джанкойского района, обстоятельства происшествия выясняются".
Нардеп Алексей Гончаренко написал: "А знаете, что находится в Джанкое? Военная авиабаза, на котором находится 39-й вертолетный полк".
Что именно горит, пока неизвестно. Новость будет дополняться информацией по мере ее поступления.
- 9 августа 2022 года в Крыму прогремели взрывы в районе авиабазы оккупантов в Новофедоровке. Генштаб сообщил, что РФ потеряла девять самолетов. Украина официально не взяла на себя ответственность за удар.
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