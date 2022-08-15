В караоке-баре в оккупированном Крыму заказали "Дике поле" в честь полка Азов: видео

В караоке-баре на набережной города Щелкино во временно оккупированном россиянами Крыму мужчина заказал у диджея "Дике поле" украинского исполнителя Yarmak, после чего всех – сотрудника и хозяйку заведения, а также заказчика патриотической композиции, – оккупанты заставили на камеру "извиняться".

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Когда точно произошел инцидент, не сообщается, однако в крымских пабликах в соцсетях видео начали распространять вчера, 14 августа.

Песня в честь полка Нацгвардии "Азов", который власти РФ летом 2022 года определили как "террористическую организацию", была проиграна от начала до конца, пока некоторые возмущенные оккупанты и коллаборационисты с матами ходили по бару в поисках сотрудника, чтобы ее выключить.

Заказчик подпевал и пританцовывал. Песню сопровождал видеоряд на экране.

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Спустя некоторое время в соцсетях оккупантов появились ролики с "извинениями".

Вот этот видеоряд:

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Евгений Пилипенко

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