В караоке-баре в оккупированном Крыму заказали "Дике поле" в честь полка Азов: видео

В караоке-баре на набережной города Щелкино во временно оккупированном россиянами Крыму мужчина заказал у диджея "Дике поле" украинского исполнителя Yarmak, после чего всех – сотрудника и хозяйку заведения, а также заказчика патриотической композиции, – оккупанты заставили на камеру "извиняться".
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Когда точно произошел инцидент, не сообщается, однако в крымских пабликах в соцсетях видео начали распространять вчера, 14 августа.
Песня в честь полка Нацгвардии "Азов", который власти РФ летом 2022 года определили как "террористическую организацию", была проиграна от начала до конца, пока некоторые возмущенные оккупанты и коллаборационисты с матами ходили по бару в поисках сотрудника, чтобы ее выключить.
Заказчик подпевал и пританцовывал. Песню сопровождал видеоряд на экране.
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Спустя некоторое время в соцсетях оккупантов появились ролики с "извинениями".
Вот этот видеоряд:
- 13 августа 2022 года на Банковой заявили, что война России против Украины началась с оккупации Крыма – и закончится после его деоккупации.
- Также в августе Россия начала программу по переподключению ЗАЭС к Крыму.
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