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"Аэродромы нужно демилитаризовать". Спикер Воздушных сил ВСУ рассказал о взрывах в Крыму

Цей матеріал також доступний українською
10.08.2022, 13:59
Юрий Игнат (Скриншот из видеозаписи)

На территории Крымского полуострова есть "около пяти" аэродромов, подобных тому в Новофедоровке, где 9 августа прогремели взрывы. Это базы "Бельбек", "Джанкой" и другие, а в самой России и ее союзнице Беларуси – "десятки аэродромов, откуда постоянно вылетают самолеты и находятся в небе вокруг Украины". Такие базы в оккупации нужно уничтожать, рассказал в эфире общенационального марафона спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

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Он сообщил, что потенциально около 10 боевых самолетов россиян уничтожены: там враг "в основном" размещал многоцелевые истребители поколения 4+ Су-30СМ, тактические разведчики Су-24МР, военно-транспортный Ил-76 "и другую авиатехнику, возможно, вертолеты".

Спикер ВС рассказал, что из Новофедоровки вылетали самолеты, которые наносили ракетные удары по Украине, в том числе противорадиолокационными ракетами для подавления украинской ПВО.

"Потому любой выведенный из строя аэродром – это очень хорошо. А если дополнительно там уничтожено с десяток самолетов, это вообще будет настоящая победа. <...> Аэродромы – это чрезвычайно важная вещь, которую нужно демилитаризовать", – объяснил Игнат.

  • 9 августа 2022 года в Крыму прогремели взрывы на авиабазе "Саки" в Новофедоровке.
  • Оккупанты заявили, что "взорвался боеприпас", и что удара ВСУ якобы не было.
  • Украинское МО "не может установить причину возгорания" на том аэродроме, но рекомендует врагу "изучать правила противопожарной безопасности и не курить там, где не положено".
  • Анонимный топ-чиновник из МО якобы сообщил NYT, что взрывы – атака ВСУ "оборудованием украинского производства".
  • В сводке потерь россиян от Генштаба ВСУ на следующий день появилось "+9" уничтоженных самолетов.

Читайте разбор: Из какого оружия могли ударить по авиабазе в Новофедоровке: шесть версий

Евгений Пилипенко
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война Крым ракетный удар авиация аэродром воздушные силы вкс рф Юрий Игнат новофедоровка
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