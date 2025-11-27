"А че происходит-то?" Путин выступил с пропагандистскими заявлениями о санкциях и мирном плане

Российский диктатор признался, что не ожидал новых санкций от США, а подписывать с Украиной документы о мире считает бессмысленным

Владимир Путин (Фото: EPA/IGOR KOVALENKO)

Российский диктатор Владимир Путин прокомментировал мирный план США и обстановку на фронте. По его словам, Силы обороны Украины якобы окружены на некоторых направлениях, а темпы продвижения РФ "увеличиваются".

О ситуации на фронте – российский диктатор заявил: если Вооруженные Силы Украины уйдут из занимаемых территорий и отдадут их России, то оккупанты якобы прекратят боевые действия. Если этого не произойдет, то Россия "добьется военным путем" этого.

Читайте также Как Украина меняла мирный план Трампа. Инсайды от участника переговоров Гнатова

О каких территориях идет речь, он не сказал. Вероятно, о Запорожской, Херсонской, Харьковской и Донецкой областях.

Также диктатор заявил о якобы окружении городов Красноармейск (он же Покровск с 2016 года) и Димитров (он же Мирноград с того же года). Волчанск "почти полностью в руках армии РФ", а в Северске оккупанты якобы смогли занять 1700 зданий из 8000.

На Запорожском направлении Путин видит якобы возможность обвала фронта для ВСУ, а российские оккупанты, по его словам, "ударными темпами" продвигаются по северу области и подошли к Гуляйполю. А на левом берегу реки Оскол якобы заблокированы 3500 украинских военных.

Читайте также Генштаб ответил Путину и Герасимову о "захвате" Купянска и Ямполя

Украинская сторона регулярно опровергает подобные пропагандистские заявления. По состоянию на 27 ноября бои в Покровске продолжаются по линии железной дороги и в центре города. 17 ноября ВСУ также опровергли заявление о захвате левого берега Купянска, а 21 ноября – об окружении на Гуляйпольском направлении.

Что касается мирных переговоров, то, по словам Путина, якобы никаких проектов мирного договора по Украине не было. Был лишь "набор вопросов для обсуждения". Россия согласна с тем, что этот перечень пунктов может быть положен в основу будущих договоренностей, утверждает диктатор.

Подписывать мирное соглашение с властью Украины Путин считает бессмысленным, так как была "допущена стратегическая ошибка" – не были проведены выборы. Он продолжает игнорировать тот факт, что выборы в период военного положения прямо запрещены ст. 83 Конституции Украины.

При этом он заявил, что Россия все же "хочет договориться с Украиной", но сейчас это "невозможно юридически". Одним из ключевых моментов переговоров он назвал признание "суверенитета" России над Крымом и Донбассом.

Также Путин анонсировал приезд американской делегации переговорщиков в начале следующей недели. Ожидается, что будет присутствовать Стив Уиткофф. Переговорщиками от РФ будут Владимир Мединский и представители МИД.

Также Путин предложил зафиксировать, что РФ якобы не собирается нападать на Европу, и назвал подобные утверждения "чушью". Эти слова прозвучали на фоне регулярных атак дронов на европейские страны и нарушений российскими самолетами воздушного пространства других государств.

Российский диктатор признался, что не ожидал и новых санкций США против нефтяных компаний РФ, так как конфликтов между Москвой и Вашингтоном после Аляски не было.

"Мы оставались на платформе Анкориджа, и вдруг США объявляют о санкциях. Я даже не понял, а че происходит-то", – сказал Путин.