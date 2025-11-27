"А че происходит-то?" Путин выступил с пропагандистскими заявлениями о санкциях и мирном плане
Российский диктатор Владимир Путин прокомментировал мирный план США и обстановку на фронте. По его словам, Силы обороны Украины якобы окружены на некоторых направлениях, а темпы продвижения РФ "увеличиваются".
О ситуации на фронте – российский диктатор заявил: если Вооруженные Силы Украины уйдут из занимаемых территорий и отдадут их России, то оккупанты якобы прекратят боевые действия. Если этого не произойдет, то Россия "добьется военным путем" этого.
О каких территориях идет речь, он не сказал. Вероятно, о Запорожской, Херсонской, Харьковской и Донецкой областях.
Также диктатор заявил о якобы окружении городов Красноармейск (он же Покровск с 2016 года) и Димитров (он же Мирноград с того же года). Волчанск "почти полностью в руках армии РФ", а в Северске оккупанты якобы смогли занять 1700 зданий из 8000.
На Запорожском направлении Путин видит якобы возможность обвала фронта для ВСУ, а российские оккупанты, по его словам, "ударными темпами" продвигаются по северу области и подошли к Гуляйполю. А на левом берегу реки Оскол якобы заблокированы 3500 украинских военных.
Украинская сторона регулярно опровергает подобные пропагандистские заявления. По состоянию на 27 ноября бои в Покровске продолжаются по линии железной дороги и в центре города. 17 ноября ВСУ также опровергли заявление о захвате левого берега Купянска, а 21 ноября – об окружении на Гуляйпольском направлении.
Что касается мирных переговоров, то, по словам Путина, якобы никаких проектов мирного договора по Украине не было. Был лишь "набор вопросов для обсуждения". Россия согласна с тем, что этот перечень пунктов может быть положен в основу будущих договоренностей, утверждает диктатор.
Подписывать мирное соглашение с властью Украины Путин считает бессмысленным, так как была "допущена стратегическая ошибка" – не были проведены выборы. Он продолжает игнорировать тот факт, что выборы в период военного положения прямо запрещены ст. 83 Конституции Украины.
При этом он заявил, что Россия все же "хочет договориться с Украиной", но сейчас это "невозможно юридически". Одним из ключевых моментов переговоров он назвал признание "суверенитета" России над Крымом и Донбассом.
Также Путин анонсировал приезд американской делегации переговорщиков в начале следующей недели. Ожидается, что будет присутствовать Стив Уиткофф. Переговорщиками от РФ будут Владимир Мединский и представители МИД.
Также Путин предложил зафиксировать, что РФ якобы не собирается нападать на Европу, и назвал подобные утверждения "чушью". Эти слова прозвучали на фоне регулярных атак дронов на европейские страны и нарушений российскими самолетами воздушного пространства других государств.
Российский диктатор признался, что не ожидал и новых санкций США против нефтяных компаний РФ, так как конфликтов между Москвой и Вашингтоном после Аляски не было.
"Мы оставались на платформе Анкориджа, и вдруг США объявляют о санкциях. Я даже не понял, а че происходит-то", – сказал Путин.
- 6 октября еврокомиссар по обороне заявил, что Кремль обсуждает план нападения на НАТО, и не исключил, что может готовить и само нападение.
- 25 ноября Трамп отправил Уиткоффа говорить с Путиным о мирном плане, а Дрисколл поедет для переговоров в Украину. Перед этим президент США выразил надежду, что Украина и Россия очень близки к заключению соглашения.
