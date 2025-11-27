В Покровске бои продолжаются по линии железной дороги и в центре города – видео

Россияне пробуют накапливаться в Покровске и готовить почву для дальнейшего наступления, но Силы обороны препятствуют

ВСУ (Иллюстративное фото: t.me/corps7DSHV)

В Покровске Силы обороны сдерживают врага от дальнейшего продвижения. Южнее железной дороги продолжаются рейды для уничтожения россиян, сообщил седьмой корпус быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск.

По данным военных, бои продолжаются по всей линии железнодорожного пути. Украинские военные, в частности 425-й отдельный штурмовой полк "Скала" во взаимодействии с другими подразделениями проводят южнее железной дороги рейды для устройства засад и уничтожения врага.

В центральной части города также продолжаются боестолкновения. За минувшие сутки штурмовики убили 21 российского солдата. Операторы FPV-дронов также уничтожают личный состав захватчиков и их технику, которую враг маскирует в застройках.

"Враг пытается продолжать продвижение в северную часть города. Ценой собственных жизней россияне пробуют накапливаться, а также готовить почву для дальнейшего наступления, в частности налаживать спутниковую связь. Наши военные фиксируют это и препятствуют таким действиям", – резюмировали военные.

Железная дорога в Покровске (скриншот карты)

Ситуация в Покровске (скриншот deepstate)