В Покровске бои продолжаются по линии железной дороги и в центре города – видео
В Покровске Силы обороны сдерживают врага от дальнейшего продвижения. Южнее железной дороги продолжаются рейды для уничтожения россиян, сообщил седьмой корпус быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск.
По данным военных, бои продолжаются по всей линии железнодорожного пути. Украинские военные, в частности 425-й отдельный штурмовой полк "Скала" во взаимодействии с другими подразделениями проводят южнее железной дороги рейды для устройства засад и уничтожения врага.
В центральной части города также продолжаются боестолкновения. За минувшие сутки штурмовики убили 21 российского солдата. Операторы FPV-дронов также уничтожают личный состав захватчиков и их технику, которую враг маскирует в застройках.
"Враг пытается продолжать продвижение в северную часть города. Ценой собственных жизней россияне пробуют накапливаться, а также готовить почву для дальнейшего наступления, в частности налаживать спутниковую связь. Наши военные фиксируют это и препятствуют таким действиям", – резюмировали военные.
- 25 ноября начальник Генштаба заявил, что Россия не сможет захватить Покровск до конца 2025 года.
- 26 ноября в районе Покровска и Мирнограда удалось уменьшить количество вражеских штурмов с бронетехникой.
