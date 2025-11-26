В районе Покровска и Мирнограда удалось уменьшить количество вражеских штурмов с бронетехникой

Россияне пытаются перерезать логистику между Покровском и Мирноградом и зайти в сам город

Фронт (Иллюстративное фото: ВСУ)

В Покровске и возле Мирнограда продолжаются бои. Но силам обороны удалось уменьшить количество вражеских штурмов с применением бронетехники, сообщили в группировке войск "Восток".

В центральную часть Покровска россияне забрасывают немногочисленные группы солдат с целью создать картинку для пропагандистских медиа. В городе идут бои и продолжаются поисково-ударные действия Сил обороны.

По данным военных, враг пытается инфильтроваться в южную часть Покровска, используя погодные условия. Также продолжаются попытки малых вражеских групп продвинуться на север, но Силы обороны их сдерживают.

"Захватчики планировали захватить Покровск до сентября. Сейчас конец ноября, но бои в городе продолжаются. В результате ожесточенных боев враг несет огромные потери и уже вынужден привлекать резервы", – сообщили военные.

Также россияне усиливают давление на Мирноград: пытаются перерезать логистику между Покровском и Мирноградом и зайти в сам город. В ответ Силы обороны привлекают необходимые средства, чтобы сорвать наступательные планы россиян. Успешно уничтожают живую силу и технику врага.

Также украинские войска разрушают логистику врага, благодаря чему существенно сократилось количество штурмовых действий с применением бронетехники. В тех районах, где возможно, инженеры Сил обороны организовали защитные коридоры из сеток

"Маршруты выдвижения техники доведены до максимально близкого расстояния до линии соприкосновения и прикрыты силами ПВО. По этим же коридорам осуществляется эвакуация. Там, где сухопутная логистика невозможна из соображений безопасности, применяются тяжелые дроны, НРК или работа пешими группами", – отметили военные.

Окружения украинских войск нет, логистика затруднена, но обеспечивается в необходимом объеме.