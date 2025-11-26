У районі Покровська та Мирнограда вдалося зменшити кількість ворожих штурмів з бронетехнікою

Росіяни намагаються перерізати логістику між Покровськом та Мирноградом і зайти в саме місто

Фронт (Ілюстративне фото: ЗСУ)

У Покровську та біля Мирнограда тривають бої. Але Силам оборони вдалося зменшити кількість ворожих штурмів із застосуванням бронетехніки, повідомили в угрупованні військ "Схід".

До центральної частини Покровська росіяни закидають нечисленні групи солдатів з метою створити картинку для пропагандистських медіа. У місті точаться бої та тривають пошуково-ударні дії Сил оборони.

За даними військових, ворог намагається інфільтруватися до південної частини Покровська, використовуючи погодні умови. Також тривають спроби малих ворожих груп просунутися на північ, але Сили оборони їх стримують.

"Загарбники планували захопити Покровськ до вересня. Наразі кінець листопада, але бої у місті тривають. У результаті запеклих боїв ворог зазнає величезних втрат і вже змушений залучати резерви", – повідомили військові.

Також росіяни посилюють тиск на Мирноград: намагаються перерізати логістику між Покровськом і Мирноградом та зайти в саме місто. У відповідь Сили оборони залучають необхідні засоби, щоб зірвати наступальні плани росіян. Успішно знищують живу силу та техніку ворога.

Також українські війська руйнують логістику ворога, завдяки чому суттєво скоротилася кількість штурмових дій із застосуванням бронетехніки. В тих районах, де можливо, інженери Сил оборони організували захисні коридори з сіток.

"Маршрути висування техніки доведені до максимально близької відстані до лінії зіткнення та прикриті силами ППО. Цими ж коридорами здійснюється евакуація. Там, де сухопутна логістика неможлива з міркувань безпеки, застосовуються важкі дрони, НРК або робота пішими групами", – зазначили військові.

Оточення українських військ немає, логістика ускладнена, але забезпечується в необхідному обсязі.