У Покровську бої тривають по лінії залізниці та в центрі міста – відео

Росіяни пробують накопичуватися у Покровську й готувати підґрунтя до подальшого наступу, але Сили оборони перешкоджають

ЗСУ (Ілюстративне фото: t.me/corps7DSHV)

У Покровську Сили оборони стримують ворога від подальшого просування. Південніше від залізниці тривають рейди для знищення росіян, повідомив сьомий корпус швидкого реагування Десантно-штурмових військ.

За даними військових, бої тривають по всій лінії залізничної колії. Українські військові, зокрема 425-й окремий штурмовий полк "Скеля" у взаємодії з іншими підрозділами проводять південніше від залізниці рейди для влаштування засідок і знищення ворога.

У центральній частині міста також тривають боєзіткнення. За минулу добу штурмовики вбили 21 російського солдата. Оператори FPV-дронів також знищують особовий склад загарбників і їх техніку, яку ворог маскує у забудовах.

"Ворог намагається продовжувати просування у північну частину міста. Ціною власних життів росіяни пробують накопичуватися, а також готувати підґрунтя до подальшого наступу, зокрема налагоджувати супутниковий звʼязок. Наші військові фіксують це й перешкоджають таким діям", – резюмували військові.

Залізниця у Покровську (скриншот мапи)

Ситуація в Покровську (скриншот deepstate)