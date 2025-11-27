У Покровську бої тривають по лінії залізниці та в центрі міста – відео
У Покровську Сили оборони стримують ворога від подальшого просування. Південніше від залізниці тривають рейди для знищення росіян, повідомив сьомий корпус швидкого реагування Десантно-штурмових військ.
За даними військових, бої тривають по всій лінії залізничної колії. Українські військові, зокрема 425-й окремий штурмовий полк "Скеля" у взаємодії з іншими підрозділами проводять південніше від залізниці рейди для влаштування засідок і знищення ворога.
У центральній частині міста також тривають боєзіткнення. За минулу добу штурмовики вбили 21 російського солдата. Оператори FPV-дронів також знищують особовий склад загарбників і їх техніку, яку ворог маскує у забудовах.
"Ворог намагається продовжувати просування у північну частину міста. Ціною власних життів росіяни пробують накопичуватися, а також готувати підґрунтя до подальшого наступу, зокрема налагоджувати супутниковий звʼязок. Наші військові фіксують це й перешкоджають таким діям", – резюмували військові.
- 25 листопада начальник Генштабу заявив, що Росія не зможе захопити Покровськ до кінця 2025 року.
- 26 листопада у районі Покровська й Мирнограда вдалося зменшити кількість ворожих штурмів з бронетехнікою.
