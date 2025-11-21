В Силах обороны юга опровергли информацию об окружении на Гуляйпольском направлении
В пресс-службе Сил обороны юга опровергли данные об окружении некоторых подразделений на Гуляйпольском направлении. Также не соответствует действительности информация о якобы наличии заградительных отрядов, которые блокируют подразделения и не дают им возможности отойти.
Военные отметили, что эта информация направлена на дискредитацию военного командования.
Ситуация на направлении напряженная. Враг постоянно обстреливает украинские позиции. В течение суток возле населенных пунктов Яблоневое и Равнополье произошло 10 серьезных боев.
С военными поддерживается связь, налажена логистика и проводится эвакуация раненых. Подразделения усиливают, а командование полностью владеет ситуацией.
В Вооруженных Силах Украины не комментировали информацию об окружении. Там подтвердили информацию об атаках в районах Яблоневого и Равнополья.
- 17 ноября 10 армейский корпус Вооруженных Сил Украины сообщил, что информация оккупантов о захвате левого берега города Купянск Харьковской области не соответствует действительности.
