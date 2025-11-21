Ситуация на участке фронта напряженная, однако информация об окружении украинских военных ложная

Украинские военные (Иллюстративное фото: 93 отдельная механизированная бригада "Холодный Яр")

В пресс-службе Сил обороны юга опровергли данные об окружении некоторых подразделений на Гуляйпольском направлении. Также не соответствует действительности информация о якобы наличии заградительных отрядов, которые блокируют подразделения и не дают им возможности отойти.

Военные отметили, что эта информация направлена на дискредитацию военного командования.

Ситуация на направлении напряженная. Враг постоянно обстреливает украинские позиции. В течение суток возле населенных пунктов Яблоневое и Равнополье произошло 10 серьезных боев.

С военными поддерживается связь, налажена логистика и проводится эвакуация раненых. Подразделения усиливают, а командование полностью владеет ситуацией.

В Вооруженных Силах Украины не комментировали информацию об окружении. Там подтвердили информацию об атаках в районах Яблоневого и Равнополья.