В Силах оборони півдня спростували інформацію про оточення на Гуляйпільському напрямку

Ситуація на ділянці фронту є напруженою, однак інформація про оточення українських військових неправдива

Українські військові (Ілюстративне фото: 93 окрема механізована бригада "Холодний Яр")

У пресслужбі Сил оборони півдня спростували дані про оточення деяких підрозділів на Гуляйпільському напрямку. Також не відповідає дійсності інформація про нібито наявність загороджувальних загонів, які блокують підрозділи й не дають їм змоги відійти.

Військові зазначили, що ця інформація спрямована на дискредитацію військового командування.

Ситуація на напрямку є напруженою. Ворог постійно обстрілює українські позиції. Протягом доби біля населених пунктів Яблукове та Рівнопілля відбулося 10 серйозних боїв.

З військовими підтримується зв'язок, налагоджена логістика та проводиться евакуація поранених. Підрозділи підсилюються, а командування повністю володіє ситуацією.

В Збройних Силах України не коментували інформацію про оточення. Там підтвердили інформацію про атаки в районах Яблукового та Рівнопілля.