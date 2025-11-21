В Силах оборони півдня спростували інформацію про оточення на Гуляйпільському напрямку
У пресслужбі Сил оборони півдня спростували дані про оточення деяких підрозділів на Гуляйпільському напрямку. Також не відповідає дійсності інформація про нібито наявність загороджувальних загонів, які блокують підрозділи й не дають їм змоги відійти.
Військові зазначили, що ця інформація спрямована на дискредитацію військового командування.
Ситуація на напрямку є напруженою. Ворог постійно обстрілює українські позиції. Протягом доби біля населених пунктів Яблукове та Рівнопілля відбулося 10 серйозних боїв.
З військовими підтримується зв'язок, налагоджена логістика та проводиться евакуація поранених. Підрозділи підсилюються, а командування повністю володіє ситуацією.
В Збройних Силах України не коментували інформацію про оточення. Там підтвердили інформацію про атаки в районах Яблукового та Рівнопілля.
- 17 листопада 10 армійський корпус Збройних Сил України повідомив, що інформація окупантів про захоплення лівого берега міста Куп’янськ Харківської області не відповідає дійсності.
