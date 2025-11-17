Інформація окупантів про захоплення лівого берега міста Куп’янськ Харківської області не відповідає дійсності. Про це повідомив 10 армійський корпус Збройних Сил України.

Військові назвали заяви російських пропагандистів щодо взяття лівого берега фейком.

У ЗСУ уточнили, що цього разу росіяни заявили, що нібито "зайняли лівий берег Куп’янська" і "оточили українські війська в районі Подолів".

"Проблема лише в одному нюансі: наші підрозділи там ворога так і не знайшли. Хоча чесно – старанно шукали. Навіть зайві кущі перевірили", – йдеться у повідомленні.

Військовий на відео розповів, що 16 листопада Сили оборони провели зачищення території. Під час спецоперації оборонці не виявили окупантів.

У Куп'янську є річка Оскіл, яка протікає через місто і ділить його на лівий та правий береги.

ЗСУ спростували заяву росіян про захоплення лівого берега Куп’янська
Мапа: DeepState
Читайте також
Окупанти розстріляли цивільних у Куп'янську. СБУ встановила особу одного
війнафронтКуп’янськ