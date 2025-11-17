ЗСУ спростували заяву росіян про захоплення лівого берега Куп’янська

Інформація окупантів про захоплення лівого берега міста Куп’янськ Харківської області не відповідає дійсності. Про це повідомив 10 армійський корпус Збройних Сил України.

Військові назвали заяви російських пропагандистів щодо взяття лівого берега фейком.

У ЗСУ уточнили, що цього разу росіяни заявили, що нібито "зайняли лівий берег Куп’янська" і "оточили українські війська в районі Подолів".

"Проблема лише в одному нюансі: наші підрозділи там ворога так і не знайшли. Хоча чесно – старанно шукали. Навіть зайві кущі перевірили", – йдеться у повідомленні.

Військовий на відео розповів, що 16 листопада Сили оборони провели зачищення території. Під час спецоперації оборонці не виявили окупантів.

У Куп'янську є річка Оскіл, яка протікає через місто і ділить його на лівий та правий береги.

Мапа: DeepState

16 листопада речник ЗСУ повідомив, що окупанти поступово втрачають контроль над Куп'янськом.

Того самого дня стало відомо, що російські окупанти отримали наказ імітувати контроль над містом, для чого їм скидають прапори РФ у пакетах постачання з дронів.