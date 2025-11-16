У Куп'янську окупантам скидають прапори з постачанням, щоб удавати контроль над містом – деталі

В Угрупуванні об'єднаних сил розповіли про "потьомкінське захоплення", яке росіяни удають у місті Харківської області

Російський окупант (Ілюстративне фото: ресурс загарбників)

Російські окупанти отримали наказ імітувати контроль над Куп'янськом Харківської області, для чого їм скидають прапори РФ у пакетах постачання з безпілотників, повідомило Угруповання об'єднаних сил ЗСУ.

Військові назвали це "потьомкінським захопленням", зауваживши, що окупанти "машуть прапорами" у місті, яке не контролюють.

"За інформацією Угруповання об’єднаних сил, російські військові в Куп’янську отримали команду симулювати контроль над містом, розмахуючи російськими прапорами там, де присутні їх малі групи. Окупанти почали вкладати прапори в пакети постачання для власних військових, які скидаються на місто за допомогою дронів", – йдеться у публікації.

В угрупуванні зазначили, що мінімум одна така "операція" окупантів уже відбувалась: "Очікуємо на швидке та дещо обрізане наприкінці відео в усіх російських медіа".

Військові зазначили, що окупація міста – "не те, що можна імітувати", наголосивши, що попри заяви диктатора Володимира Путіна та Генерального штабу РФ про нібито оточення міста та українських військ у ньому, більша частина Куп'янська перебуває під контролем Сил оборони.

Також, зауважили в УОС, групи окупантів у північних районах Куп'янська відрізані від наземного постачання.

На думку військових, нинішня акція з прапорами є "спробою зробити хорошу міну при поганій грі та прикрити очевидну брехню очільника російського режиму".

"Водночас Сили оборони вдячні російським командирам за те, що подібними акціями допомагають "підсвітити" розкидані Куп’янськом малі групи піхоти. Це полегшує роботу українським дронарям. Російським же військовослужбовцям, що отримали такий наказ, радимо пожити ще – для чого достатньо лише змінити прапор на білий", – підсумували у дописі.

За даними українського аналітичного проєкту Deepstate, наразі частина міста перебуває під українським контролем, частина контролюється окупантами й частина перебуває у сірій зоні. Останню зміну у місті дослідники фіксували 19 жовтня – тоді окупантам вдалося просунутись. Зміни на цій мапі з'являються з затримкою.

Мапа: Deepstate

Мапа: Deepstate