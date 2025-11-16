Росіяни поступово втрачають контроль над Куп'янськом, ситуація для них складніша – військові

ЗСУ (Ілюстративне фото: Генштаб)

Російська армія не тільки не оточила Сили оборони у Куп'янську, а й поступово втрачає контроль над містом. Про це заявив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Дніпро" Віктор Трегубов у телемарафоні.

"Путін оголошував, що там усі оточені, але більше подібного не заявляє. Бо цього як тоді не було, так і зараз немає. Щобільше, навпаки, йде тенденція до того, що росіяни дуже поступово, але втрачають контроль над містом", – сказав він.

Йдеться саме про північні райони Куп'янська, де ворог уже зайшов та намагався закріпитися, але станом на ранок 16 листопада росіян там "трохи поменшало", зазначив Трегубов. Причинами цього стали ефективні контрдії Сил оборони.

"Те, що анонси про падіння Куп'янська були трохи завчасними, те, що російські обіцянки були трохи завчасними, ми вже можемо сказати напевне", – наголосив він.

Проте ситуація на Куп'янському напрямку залишається складною для обох сторін: у Куп'янськ немає ефективної логістики з російського боку і вона вкрай ускладнена з українського боку. За словами Волошина, це означає, що підрозділи, які перебувають у місті, потерпають від неможливості отримати і поповнення, і боєприпаси й інколи – харчі.

"Але, тим не менш, оскільки в українців логістика краще налагоджена, а росіян залишилась зараз кількісно та якісно менше, ситуація для них певним чином складніша. Про результат ми сказати не можемо, бо процес ще йде, але про зміну динаміки – росіяни знову облажалися у своїх обіцянках на цьому напрямку", – наголосив Волошин.

Куп'янськ (скриншот мапи DeepState)