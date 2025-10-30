Путін пропонує "коридор" біля Куп'янська для журналістів. В МЗС кажуть: не рекомендуємо довіряти

В Україні зазначили, що Путін не дотримувався жодної зі своїх обіцянок щодо припинення вогню, і нагадали про Іловайськ

Георгій Тихий (Фото: МЗС)

Україна не рекомендує журналістам будь-якої країни довіряти жодним пропозиціям російського диктатора Володимира Путіна щодо "коридорів" у зоні бойових дій та відвідувати її. Про це заявив речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий.

30 жовтня пропагандистські медіа повідомили, що Путін нібито доручив Міноборони Росії забезпечити проїзд журналістів як іноземних, так і українських медіа в район Червоноармійська, Куп'янська та Дмитрового, де "заблоковані Сили оборони України".

Російське командування нібито готове припинити бойові дії на п'ять-шість годин у цих районах.

"Чесно кажучи, я не рекомендую жодним журналістам довіряти жодним пропозиціям Путіна щодо "коридорів" у зоні бойових дій. Я на власні очі бачив, як такі пропозиції відбуваються, – 29 серпня 2014 року в Іловайську", – сказав Тихий.

Він зазначив, що єдина мета Путіна – продовжити війну. І він ніколи не дотримувався жодної обіцянки щодо припинення вогню. У МЗС попросили не допомагати диктатору РФ виправдовувати злочини через російські провокації проти журналістів.

"Я також нагадую всім медіа, що будь-які візити на окуповану Росією територію без дозволу України є порушенням нашого законодавства та міжнародного права. Вони матимуть довгострокові репутаційні та правові наслідки. Ми уважно стежимо за подіями", – наголосив речник МЗС.