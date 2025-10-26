Зеленський спростував оточення ЗСУ під Куп'янськом та Покровськом: Це брехня

Брехня Росії про нібито оточення тисяч солдатів ЗСУ орієнтована на США, щоб показати "успіхи" на фронті

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Президент України Володимир Зеленський спростував оточення до 5000 українських військових у районі Куп’янська та Покровська. Про це він сказав у телефонній розмові з телеведучою Аллою Мазур, передає ТСН.

"Це повна брехня. І не перша", – наголосив він.

За словами Зеленського, ця російська брехня орієнтована на США, щоб створити враження, що Кремль нібито має успіхи на фронті. До того ж ворог намагається викликати паніку подібними заявами.

Президент наголосив, що за "найсвіжішою інформацією" від Генштабу та головкома Олександра Сирського, активність росіян поблизу цих двох міст протягом тижня була в півтора-два рази нижчою, ніж у попередні періоди.

Зеленський зазначив, що Сили оборони контролюють ситуацію попри дезінформацію з боку Москви.