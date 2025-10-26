Зеленський спростував оточення ЗСУ під Куп'янськом та Покровськом: Це брехня
Яна Порохня
Редакторка новин LIGA.net
Президент України Володимир Зеленський спростував оточення до 5000 українських військових у районі Куп’янська та Покровська. Про це він сказав у телефонній розмові з телеведучою Аллою Мазур, передає ТСН.
"Це повна брехня. І не перша", – наголосив він.
За словами Зеленського, ця російська брехня орієнтована на США, щоб створити враження, що Кремль нібито має успіхи на фронті. До того ж ворог намагається викликати паніку подібними заявами.
Президент наголосив, що за "найсвіжішою інформацією" від Генштабу та головкома Олександра Сирського, активність росіян поблизу цих двох міст протягом тижня була в півтора-два рази нижчою, ніж у попередні періоди.
Зеленський зазначив, що Сили оборони контролюють ситуацію попри дезінформацію з боку Москви.
- 23 жовтня пропагандисти заявили про "висадку" в Херсоні та нібито успішне закріплення в районі Корабел. Сили оборони спростували та показали відео з міста.
- 26 жовтня Генштаб заявив, що до Покровська просочилися близько 200 окупантів, але ЗСУ не дають просуватись до центру. В місті тривають бої.
