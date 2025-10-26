У Покровськ просочилися близько 200 окупантів, ЗСУ не дають просуватись до центру – Генштаб

Командування повідомило про стрілецькі бої, активну роботу підрозділів БпЛА та контрдиверсійні заходи у місті на Донеччині

Ілюстративне фото: Назар Волошин

У Покровську Донецької області перебуває близько 200 російських загарбників, українські захисники не дозволяють їм просунутись до центру міста. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

За його словами, на підступах та в межах Покровська військові щоденно проводять заходи для стабілізації обстановки.

Загарбники, використавши простір між позиціями й просочування малих піхотних груп, накопичили у місті близько 200 військовослужбовців, розповіли у командуванні.

Там додали, що у населеному пункті тривають стрілецькі бої й активно працюють дронові підрозділи, водночас спроби росіян просунутися вглиб Покровська та закріпитися у міській забудові припиняються завдяки контрдиверсійним заходам.

"Українські захисники надалі виконують завдання з пошуку, знищення або взяття в полон російських окупантів, які намагаються інфільтруватися через наші бойові порядки, використовуючи чисельну перевагу", – додали у ГШ.

Також командування зазначило, що останнім часом росіяни нарощують використання бронетехніки у штурмах. Так, по всьому фронту з 20 по 25 жовтня зафіксовано 41 штурмову дію окупантів за підтримки техніки.

"Частина таких накатів припала на Покровський напрямок. Особовий склад і техніка ворога знешкоджуються. Зокрема, 25 жовтня в районі Покровська в результаті вогневого впливу знищено одну бойову броньовану машину та два мотоцикли, а на напрямку Балагана – одну ББМ противника. Тобто всі транспортні засоби, які ворог задіяв у штурмових діях", – зазначили у повідомленні.

Український OSINT-проєкт Deepstate фіксує частину Покровська у сірій зоні. Зміни на його мапі з'являються з затримкою.

Мапа: Deepstate

Мапа: Deepstate

Мапа: Deepstate

Водночас Генштаб зауважив, що впродовж останніх 10 діб українські війська звільнили два населені пункти – Кучерів Яр та Сухецьке на Добропільському (Очеретинському) напрямку.

"Таким чином, із 21 серпня 2025 року на цій ділянці ситуація стабілізована, відновлено контроль над дев’ятьма населеними пунктами, ще дев’ять – зачищено від диверсійних груп противника. Лише за останні десять днів тут знищено 1756 військовослужбовців та 75 одиниць техніки ворога", – йдеться у публікації.

Станом на 26 жовтня Сили оборони звільнили 185,6 км кв., зачистили 243,8 км кв. території Покровського району, за більш ніж два місяці загальні втрати РФ на напрямку становлять понад 15 700 військових та 1364 одиниці техніки, додали у ГШ.

"Триває постійне поповнення "обмінного фонду" російськими полоненими – для повернення з неволі наших захисників і захисниць", – зазначили у командуванні.

Мапа: Deepstate (синє – звільнене нещодавно, зелене – звільнене раніше)

Мапа: Deepstate