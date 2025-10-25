Сирський: Командир, який приховує правду про ситуацію, не має права бути командиром

Олександр Сирський (Фото: Facebook-акаунт головкома)

Головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський під час поїздки в Донецьку область наголосив командирам всіх рівнів про недопустимість у доповідях викривлення і приховування інформації щодо реальної ситуації на фронті. Про це йдеться в його дописі за результатами відвідування Покровського району.

Головком зустрівся з командирами армійських корпусів, бригад, військових частин, які виконують бойові завдання на Покровському напрямку та безпосередньо в районі Покровська.

Він заслухав доповіді щодо ситуації, обговорили питання посилення стійкості української оборони та недопущення подальшого просування росіян.

Сирський зазначив, що актуальними залишаються завдання щодо пошуку і знищення диверсійних груп, ліквідації та взяття в полон окупантів, що перебувають в оточенні.

Головком віддав необхідні розпорядження щодо забезпечення військ усім необхідним, зокрема над підвищенням ефективності боротьби з БпЛА й артилерією росіян.

"Вкотре наголосив командирам всіх рівнів про недопустимість у доповідях викривлення та приховування інформації щодо реальної ситуації. Нечесність має надто високу ціну – життя наших воїнів. Моя перша вимога – правда, якою б вона не була. Командир, який приховує правду про ситуацію на полі бою, не має права бути командиром", – наголосив Сирський.

Також головком під час поїздки вручив нагороди військовим угруповання Сил безпілотних систем.