Росія активізувала штурми на підступах до Покровська. 7 корпус ДШВ розповів про тактику ворога

7 корпус швидкого реагування Десантно-штурмових військ заявив про новий характер дій росіян у його смузі відповідальності та показав відео знищення окупантів на підступах до Покровської агломерації.

Військові наголосили, що ворог активізував штурмові дії у смузі відповідальності 7 корпусу ДШВ і намагається блокувати логістичні шляхи.

Домінувальною тактикою противника стає інфільтрація – спроби проникнути невеликим групами, оминаючи передові позиції українських військових.

Днями група окупантів зуміла просочитися в один із населених пунктів Покровської агломерації, однак українські воїни знищили росіян.

Загрози накопичення окупантів у цьому населеному пункті немає, запевнили у 7 корпусі ДШВ.

Одночасно противник здійснює цілодобову розвідку, тримає високу інтенсивність застосування безпілотних авіакомплексів по позиціях українських військ. Щоденно фіксується робота до 600 ворожих FPV й ударних дронів.

Підрозділи 7 корпусу ДШВ у відповідь дистанційно мінують можливі шляхи просування ворога, залучають вогневі групи та прикривають загрозливі напрямки роботою екіпажів БпЛА. За необхідності створюються додаткові інженерні загородження.

Покровський напрямок на мапі DeepState