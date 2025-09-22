Росія активізувала штурми на підступах до Покровська. 7 корпус ДШВ розповів про тактику ворога
7 корпус швидкого реагування Десантно-штурмових військ заявив про новий характер дій росіян у його смузі відповідальності та показав відео знищення окупантів на підступах до Покровської агломерації.
Військові наголосили, що ворог активізував штурмові дії у смузі відповідальності 7 корпусу ДШВ і намагається блокувати логістичні шляхи.
Домінувальною тактикою противника стає інфільтрація – спроби проникнути невеликим групами, оминаючи передові позиції українських військових.
Днями група окупантів зуміла просочитися в один із населених пунктів Покровської агломерації, однак українські воїни знищили росіян.
Загрози накопичення окупантів у цьому населеному пункті немає, запевнили у 7 корпусі ДШВ.
Одночасно противник здійснює цілодобову розвідку, тримає високу інтенсивність застосування безпілотних авіакомплексів по позиціях українських військ. Щоденно фіксується робота до 600 ворожих FPV й ударних дронів.
Підрозділи 7 корпусу ДШВ у відповідь дистанційно мінують можливі шляхи просування ворога, залучають вогневі групи та прикривають загрозливі напрямки роботою екіпажів БпЛА. За необхідності створюються додаткові інженерні загородження.
- На початку вересня у 7 корпусі ДШВ повідомили, що російське командування перекинуло у район Покровська досвідчені підрозділи морської піхоти.
- 19 вересня Зеленський заявив, що росіяни не змогли розгорнути повноцінний наступ у районі Покровська та Добропілля в Донецькій області через спротив Сил оборони.
Коментарі (0)