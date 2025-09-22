РФ активизировала штурмы на подступах к Покровску. 7 корпус ДШВ рассказал о тактике врага

7 корпус быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск заявил о новом характере действий россиян в его полосе ответственности и показал видео уничтожения оккупантов на подступах к Покровской агломерации.

Военные отметили, что враг активизировал штурмовые действия в полосе ответственности 7 корпуса ДШВ и пытается блокировать логистические пути.

Доминирующей тактикой противника становится инфильтрация – попытки проникнуть небольшим группами, минуя передовые позиции украинских военных.

На днях группа оккупантов сумела просочиться в один из населенных пунктов Покровской агломерации, однако украинские воины уничтожили россиян.

Угрозы накопления оккупантов в этом населенном пункте нет, заверили в 7 корпусе ДШВ.

Одновременно противник осуществляет круглосуточную разведку, держит высокую интенсивность применения беспилотных авиакомплексов по позициям украинских войск. Ежедневно фиксируется работа до 600 вражеских FPV и ударных дронов.

Подразделения 7 корпуса ДШВ в ответ дистанционно минируют возможные пути продвижения врага, привлекают огневые группы и прикрывают угрожающие направления работой экипажей БпЛА. При необходимости создаются дополнительные инженерные заграждения.

Покровское направление на карте DeepState