РФ не смогла развернуть полноценное наступление возле Покровска и Доброполья – Зеленский
Россияне не смогли развернуть полноценное наступление в районе Покровска и Доброполья в Донецкой области из-за сопротивления Сил обороны. Об этом в вечернем видеообращении сообщил президент Владимир Зеленский.
Он рассказал, что 19 сентября заслушал доклады военных, в частности главнокомандующего Вооруженными Силами Украины Александра Сырского.
"Продолжаем контрнаступательные действия на Донецком направлении. Район Покровска, район Доброполья – именно там было одно из наиболее важных для россиян направлений их наступления, и полноценное наступление они не смогли там развернуть", – подчеркнул Зеленский.
Президент отметил, что украинские военные уничтожают силы оккупантов. Потери россиян он назвал "существенными".
"Существенно пополнен и обменный фонд для нашего государства. Каждый день добавляет российских пленных", – сказал глава государства.
Он поблагодарил украинских военных, задействованных в обороне Донецкой области.
- 18 сентября Зеленский посетил Донецкую область. Он рассказал, что с начала Добропольской контрнаступательной операции ВСУ освободили уже 160 квадратных километров и семь населенных пунктов, еще более 170 квадратных километров и девять населенных пунктов очищены от оккупантов.
