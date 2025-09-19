РФ не смогла развернуть полноценное наступление возле Покровска и Доброполья – Зеленский

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Россияне не смогли развернуть полноценное наступление в районе Покровска и Доброполья в Донецкой области из-за сопротивления Сил обороны. Об этом в вечернем видеообращении сообщил президент Владимир Зеленский.

Он рассказал, что 19 сентября заслушал доклады военных, в частности главнокомандующего Вооруженными Силами Украины Александра Сырского.

"Продолжаем контрнаступательные действия на Донецком направлении. Район Покровска, район Доброполья – именно там было одно из наиболее важных для россиян направлений их наступления, и полноценное наступление они не смогли там развернуть", – подчеркнул Зеленский.

Президент отметил, что украинские военные уничтожают силы оккупантов. Потери россиян он назвал "существенными".

"Существенно пополнен и обменный фонд для нашего государства. Каждый день добавляет российских пленных", – сказал глава государства.

Он поблагодарил украинских военных, задействованных в обороне Донецкой области.

18 сентября Зеленский посетил Донецкую область. Он рассказал, что с начала Добропольской контрнаступательной операции ВСУ освободили уже 160 квадратных километров и семь населенных пунктов, еще более 170 квадратных километров и девять населенных пунктов очищены от оккупантов.