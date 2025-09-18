Зеленский рассказал о результатах Добропольской контрнаступательной операции
С начала Добропольской контрнаступательной операции Силы обороны освободили сотни квадратных километров территории. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский по результатам поездки в Донецкую область.
Глава государства встретился с военными, которые участвуют в Добропольской контрнаступательной операции. Он пообщался с защитниками, поблагодарил за результаты и отметил их государственными наградами.
Был также доклад главнокомандующего Вооруженными Силами Украины Александра Сырского о ходе операции, общей ситуации на фронте и планах.
"Шаг за шагом воины освобождают нашу землю: с начала операции уже 160 квадратных километров и семь населенных пунктов, еще более 170 квадратных километров и девять населенных пунктов очищены от оккупантов", — подчеркнул Зеленский.
Глава государства добавил, что почти 100 оккупантов удалось взять в плен, и только в эти недели россияне имеют уже тысячи потерь ранеными и убитыми.
- 16 августа 93-я отдельная механизированная бригада "Холодный Яр" взяла под контроль села Грузское и Веселое неподалеку Доброполья, где произошел прорыв россиян.
- 12 сентября Сырский сообщал, что Россия перебросила подразделения морской пехоты для наступательных действий в районе Доброполья.
