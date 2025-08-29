ВСУ проводят активные действия в Харьковской и Донецкой областях, врагу сложно – Зеленский

В Запорожской области россияне накапливают десантные силы и эта группировка у них достаточно большая, заявил президент

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Силы обороны проводят активные действия в Харьковской и Донецкой областях, поэтому россиянам там непросто. Об этом на брифинге сообщил президент Владимир Зеленский, комментируя ситуацию на фронте.

По его словам, сейчас ситуация на фронте является контролируемой. Покровское направление Зеленский назвал "самым серьезным", оккупанты накопили там около 100 000 военных.

"Ну, они готовят в любом случае наступательные действия. Важно, что мы это знаем и контролируем", — уточнил глава государства.

В Харьковской и Донецкой областях "мы проводим активные действия и там врагу сегодня непросто", рассказал президент.

В Купянске достаточно успешные поисковые действия, за последние двое суток уничтожено 30 российских диверсионно-разведывательных групп. А на Сумском направлении Силы обороны "потихоньку" вытесняют врага, акцентировал Зеленский.

В Запорожской области изменений нет, но россияне накапливают там свои десантные силы и эта группировка у них достаточно большая.

21 августа главком Сырский сообщил, что ВСУ зачистили шесть населенных пунктов на Покровском направлении. Но он остается одним из самых горячих.

23 августа ГУР показало, как остановило попытку прорыва россиян в Донецкой области и не дало врагу зайти в Днепропетровскую область.