Разведка и РДК не дали россиянам зайти в Днепропетровскую область – видео
Разведка показала, как остановила попытку прорыва россиян в Донецкой области и не дала врагу зайти в Днепропетровскую область. Операция проводилась вместе с подразделениями Российского добровольческого корпуса (РДК).
Также отпор врагу давали военные "Братства" из "Спецподразделения Тимура" и воины 5-й отдельной тяжелой механизированной бригады Вооруженных Сил Украины.
Во время штурмовых действий и зачисток бойцы РДК смогли пленить 16 российских военных. А воины "Братства" уничтожили более 90 вражеских солдат и еще пятерых взяли в плен.
Среди пленных были "знаменосцы", которые, как отметили в разведке, получили задание установить флаги России и снять фейковые новости о якобы захвате украинских населенных пунктов, в частности села Андреевка-Клевцово.
Операторы FPV-дронов и дронов-бомберов совершили более 400 боевых вылетов и точными ударами поддержали наземную составляющую операции.
"Разведчики напоминают: появление с оружием и "триколорами" на нашей земле заканчивается одинаково – уничтожением", – отметили в ГУР.
- 12 августа президент сообщил, что Украина вышла к границе в Сумской области в двух точках. Также есть продвижение и в Луганской области.
- 21 августа главком Сырский сообщил, что ВСУ зачистили шесть населенных пунктов на Покровском направлении. Однако направление остается одним из самых горячих.
