Разведка показала, как остановила попытку прорыва россиян в Донецкой области и не дала врагу зайти в Днепропетровскую область. Операция проводилась вместе с подразделениями Российского добровольческого корпуса (РДК).

Также отпор врагу давали военные "Братства" из "Спецподразделения Тимура" и воины 5-й отдельной тяжелой механизированной бригады Вооруженных Сил Украины.

Во время штурмовых действий и зачисток бойцы РДК смогли пленить 16 российских военных. А воины "Братства" уничтожили более 90 вражеских солдат и еще пятерых взяли в плен.

Среди пленных были "знаменосцы", которые, как отметили в разведке, получили задание установить флаги России и снять фейковые новости о якобы захвате украинских населенных пунктов, в частности села Андреевка-Клевцово.

Операторы FPV-дронов и дронов-бомберов совершили более 400 боевых вылетов и точными ударами поддержали наземную составляющую операции.

"Разведчики напоминают: появление с оружием и "триколорами" на нашей земле заканчивается одинаково – уничтожением", – отметили в ГУР.